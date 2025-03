ansa. Un motociclista di 32 anni è morto ieri sera a Taranto in un incidente stradale nel quartiere Tre Carrare, in via Cesare Battisti angolo via Polibio.

L’uomo era in sella a una moto Honda di grossa cilindrata che, per cause in corso di accertamento, si è scontrata con una Renault Captur.

Il motociclista ha perso il controllo del mezzo, terminando la corsa contro una Jeep parcheggiata davanti a un negozio di giocattoli.

L’impatto è stato violento e il 32enne è morto sul colpo.

Sono risultati vani i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari del 118 giunti poco dopo. Il pm di turno ha disposto il sequestro dei tre veicoli coinvolti per consentire i rilievi tecnici e stabilire dinamica e responsabilità.

