CERIGNOLA (FOGGIA) – Dopo diciassette risultati utili consecutivi si ferma la striscia positiva dell’Audace Cerignola, che allo Scida di Crotone cade due a uno contro la formazione di Emilio Longo, in vantaggio al 41’ con Vitale, pari di Salvemini nella ripresa al 58’ per i gialloblù che cinque minuti dopo tornano in svantaggio con la rete di Ricci che permette ai pitagorici di avere la meglio sugli ofantini, trascinati da oltre quattrocento supporters arrivati allo Scida a sostegno della formazione di Raffaele, che resta prima in classifica, ma che potrebbe subire il sorpasso in classifica dell’Avellino, che nel prossimo turno ospiterà al Partenio Lombardi il Potenza, mentre il Cerignola tornerà in campo tra due settimane in casa contro il Monopoli.

Quindici giorni per recuperare energie in vista di un finale di stagione in cui l’Audace non è più padrone del proprio destino, ma con la voglia di continuare a credere di avere la meglio nel rush finale di una stagione da vera protagonista.

Crotone: Sassi; Guerini, Cargnelutti, Di Pasquale, Groppelli; Vinicius (36’st Schirò), Stronati; Silva (15’st Ricci), Gomez (15’st Tumminello), Vitale; Murano (36’st Oviszach; 44’st Barberis). A disp.: D’Alterio, Martino, Cocetta, Armini, Rispoli, Piras, Cantisani, Vilardi. All. Longo

Audace Cerignola: Greco; Visentin, Gonnelli, Ligi (44’st Cuppone); Coccia (22’st Nicolao), Bianchini (1’st McJannet), Capomaggio, Tascone, Russo (22’st Volpe), Salvemini, D’Andrea (22’st Santarcangelo). A disp. : Fares, Saracco, Martinelli, Gonnelli, Velazquez, Sainz-Maza. All. Raffaele

Arbitro: Maccarini di Arezzo.

