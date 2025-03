Manfredonia: l’assessore Valentino dedica un giorno a settimana all’ascolto dei cittadini

Manfredonia. L’Assessore all’Ecologia di Manfredonia, Rita Valentino, ha annunciato un’iniziativa volta a rafforzare il dialogo con la cittadinanza. A partire dalle prossime settimane, l’assessore dedicherà un giorno alla settimana presso il Cral ASE per incontrare i cittadini, ascoltarne le segnalazioni e raccogliere suggerimenti in merito alla raccolta differenziata e alle tematiche ambientali della città.

L’iniziativa nasce da una collaborazione recentemente avviata tra l’amministrazione comunale, l’azienda ASE e la polizia locale. L’obiettivo principale è migliorare il servizio di raccolta dei rifiuti e sensibilizzare la popolazione sull’importanza di una corretta gestione dei rifiuti urbani. Grazie a questa sinergia, si punta a coinvolgere attivamente i cittadini, favorendo una partecipazione diretta alle politiche ambientali della città.

“Il confronto con la cittadinanza è essenziale per comprendere le reali esigenze della comunità e apportare migliorie concrete ai servizi offerti,” ha dichiarato Valentino. “Lavorare insieme, amministrazione, aziende e cittadini, è la chiave per raggiungere risultati significativi in termini di sostenibilità e decoro urbano.”

La nuova iniziativa si inserisce in un più ampio programma di sensibilizzazione e miglioramento delle politiche ambientali, con l’obiettivo di rendere Manfredonia una città sempre più attenta alla sostenibilità e al rispetto dell’ambiente. La possibilità di un confronto diretto con l’assessore rappresenta un’opportunità per i cittadini di far sentire la propria voce e contribuire attivamente al cambiamento.

Le modalità di partecipazione e gli orari degli incontri verranno comunicati a breve attraverso i canali ufficiali del Comune e dell’azienda ASE.