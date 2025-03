L’Italia si prepara a un nuovo affondo invernale: neve fino a 400-500 metri al Nord e sui rilievi del Centro

16 marzo 2025 – di Federico Brescia, Meteorologo (ILMETEO.IT)

L’inverno non sembra voler cedere il passo alla primavera. A partire dalla serata di lunedì 17 marzo, un’ondata di freddo in arrivo dai Balcani riporterà temperature rigide su molte regioni italiane, accompagnate da rovesci nevosi fino a quote insolitamente basse per il periodo.

Neve fino a quote molto basse tra lunedì sera e martedì

L’aria fredda di origine orientale causerà un deciso calo termico e porterà neve fino a bassa quota su diverse aree del Centro-Nord. In particolare:

Marche meridionali, Abruzzo e Molise : neve possibile fino a 700 metri di quota.

: neve possibile fino a di quota. Nord Italia : fenomeni nevosi a 500 metri su tutto il Piemonte occidentale, con possibili accumuli anche a quote inferiori in caso di rovesci intensi.

: fenomeni nevosi a su tutto il Piemonte occidentale, con possibili accumuli anche a quote inferiori in caso di rovesci intensi. Trentino-Alto Adige : previste deboli nevicate fino a 400 metri .

: previste deboli nevicate fino a . Lombardia settentrionale : neve oltre i 500 metri .

: neve oltre i . Resto d’Italia: prevalenza di sole senza precipitazioni nevose.

Questa potrebbe essere l’ultima occasione della stagione per vedere la neve a quote così basse, poiché da metà settimana le correnti atlantiche torneranno a dominare il quadro meteorologico, portando instabilità e un generale rialzo termico. Di conseguenza, le nevicate saranno confinate alle alte montagne.

fonte: ilmeteo.it