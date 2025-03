FOGGIA – La Puglia trema di paura e per il futuro la Protezione civile mette in guardia: «Attenzione alle strutture».

Sono 16 in tutto, nell’arco di 18 ore, le scosse di terremoto con epicentro lungo la costa del Gargano, nel Foggiano, registrate dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia.

Uno sciame sismico da brividi cominciato con la prima scossa di venerdì sera, alle 20.37, di magnitudo 4.8, registrata nel mare Adriatico, tra San Nicandro Garganico, Lesina e Apricena, ad una profondità di circa 10 chilometri.

Poi una sfilza di movimenti tellurici di assestamento per tutta la notte e fino alle 6.03 di ieri mattina, di magnitudo compresa tra 2 e 3.8. Quindi, le ultime due scosse: alle 12.38 e alle 14.32.

Fortunatamente, non si registrano danni a cose e persone, ma a vibrare è stata anche la paura. Tanta. Le scosse più forti sono state avvertite distintamente lungo la costa adriatica: dal Foggiano fino a raggiungere il Barese e il Salento ma anche l’entroterra della Basilicata, e verso nord fino a far tremare l’Abruzzo.

Uno sciame sismico che ha fatto subito pensare alle scosse nei Campi Flegrei, nel Napoletano, «ma si tratta di eventi distinti e separati», hanno chiarito subito i geologi.

Un weekend di allerta in tutta in Italia per tre emergenze che contemporaneamente hanno stretto nella morsa da Nord a Sud uno Stivale che si dimostra fragile a livello sismico e idrogeologico: i terremoti in Puglia e in Campania si sono infatti sommati all’emergenza maltempo in Toscana ed Emilia Romagna.

L’Sos della Protezione civile

«Porre particolare attenzione alle problematiche del rischio sismico, facendo sempre riferimento alle mappe di pericolosità sismica ufficiali e alla vulnerabilità di strutture e infrastrutture».

È quanto chiede in un documento il capo della Protezione civile nazionale, Fabio Ciciliano, alla sezione pugliese dei volontari impegnati nel monitoraggio del territorio.

I terremoti non hanno valore predittivo.

E nel documento si richiama l’attenzione all’impossibilità di «effettuare previsioni deterministiche su magnitudo, località e tempi di accadimento utilizzabili con finalità operative di Protezione civile» e quindi «appare opportuno porre in essere ogni iniziativa utile a rafforzare, in ogni sede, la sensibilità in materia, con particolare riguardo alle attività di verifica della pianificazione di emergenza e della vulnerabilità degli edifici strategici, di culto e delle scuole».

Nel documento si invita, infine, «a valutare l’opportunità di procedere all’implementazione, in supporto ai sindaci, delle attività» finalizzate a «una corretta e puntuale informazione ai cittadini, in particolare in merito alla pericolosità sismica del proprio territorio e ai comportamenti di autoprotezione da adottare in caso di sisma». Terremoti, ma non solo. Nel tacco d’Italia il pericolo non è solo quello sismico.

In Puglia 9 comuni su 10, pari all’89% del totale, sono a rischio idrogeologico anche per effetto del cambiamento climatico che aggrava lo stato di salute di un territorio già reso molto fragile dalla cementificazione e dall’abbandono.

È l’allarme che lancia Coldiretti Puglia, sulla base di dati Ispra (l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale), in occasione della Gionata nazionale del Paesaggio, istituita dal Ministero della Cultura, che si è celebrata proprio ieri. Sono 230 su 257 i comuni pugliesi a rischio di dissesto idrogeologico «e a pagarne i costi – segnala Coldiretti Puglia – oltre ai cittadini residenti soprattutto nelle aree rurali, sono proprio le 11.692 imprese che operano su quei territori».

Il rischio idrogeologico, con differente pericolosità idraulica e geomorfologica, riguarda il 100% dei comuni della Bat, il 95% dei territori di Brindisi e Foggia, il 90% dei comuni della provincia di Bari e l’81% dei comuni leccesi. E sono 8.098 i cittadini pugliesi esposti a frane e 119.034 quelli esposti ad alluvioni. Una fragilità che va a braccetto con le altre.

Il monitoraggio per il rischio onde anomale

Intanto, lo sciame sismico delle scorse ore mantiene in allerta la prefettura di Foggia che sorveglia la situazione attraverso le forze dell’ordine dislocate sul territorio, i Vigili del fuoco e la Capitaneria di porto che al largo della costa garganica monitora eventuali onde anomale.

Ieri Trenitalia ha sospeso anche la circolazione ferroviaria nel tratto tra il sud dell’Abruzzo e il nord della Puglia in via temporanea e precauzionale per consentire alcune verifiche tecniche. «Eravamo intenti a cenare quando abbiamo avvertito letteralmente lo spostamento delle sedie», raccontano alcuni condomini di una palazzina a Foggia.

Nei comuni garganici più vicini all’epicentro, come San Nicandro e Lesina, tantissima gente si è riversata in strada.

E nelle scorse ore sono state già attivate verifiche sulla stabilità di alcune abitazioni soprattutto dei centri storici.

«Il governo – ha detto la sottosegretaria all’Interno, Wanda Ferro, ieri mattina a Canosa di Puglia, nella Bat – è attento e vigile attraverso la Protezione civile.

Stiamo mettendo in campo uomini e strumentazioni per la messa in sicurezza. È chiaro che c’è tanto da fare: dalle periferie ai terremoti fino agli alluvioni, stiamo affrontando le sfide di questo nostro tempo».

