La partita tra Foggia e Cavese, valida per la trentaduesima giornata del girone C, si disputerà allo stadio “Pino Zaccheria” alle ore 15:00, sotto la direzione dell’arbitro Enrico Gemelli di Messina.

Questo incontro riveste una doppia valenza: da un lato, entrambe le squadre cercano punti preziosi per la salvezza; dall’altro, nutrono ambizioni playoff, soprattutto in seguito alle esclusioni di Taranto e Turris che hanno rimescolato le carte in classifica.

Situazione del Foggia

Il Foggia, guidato da Luciano Zauri, ha accumulato finora 30 punti, un bottino inferiore alle aspettative di inizio stagione. La squadra è reduce da una sconfitta per 3-2 nel derby contro l’Audace Cerignola e punta a riscattarsi per mantenere vive le speranze playoff. Tuttavia, Zauri deve fare i conti con diverse assenze: Vezzoni è ancora escluso per questioni contrattuali, Dutu è squalificato, mentre Mazzocco, Santaniello e Sarr sono infortunati. Recuperano invece Camigliano e Felicioli, con quest’ultimo probabile titolare sulla fascia sinistra. Il modulo previsto è il 4-3-3, con De Lucia tra i pali; difesa composta da Silvestro, Parodi, Salines e Felicioli; a centrocampo dovrebbero agire Gala, Tascone e uno tra Pazienza, Da Riva e Danzi; in attacco, il tridente dovrebbe essere formato da Zunno, Touho ed Emmausso, con Orlando pronto a subentrare.

Situazione della Cavese

La Cavese di Vincenzo Maiuri, ex tecnico del Foggia, ha 32 punti ed è reduce da quattro risultati utili consecutivi, inclusi tre pareggi e una vittoria. Nell’ultimo turno, i campani hanno pareggiato 3-3 in casa contro il Messina. Maiuri dovrà fare a meno di Fornito e Loreto per infortunio, ma recupera il capitano Luca Piana, che potrebbe partire dalla panchina dopo un lungo stop. Non al meglio anche Pezzella, che potrebbe essere risparmiato inizialmente. Il modulo dovrebbe essere il 3-5-2, con Boffelli in porta; difesa a tre con Evangelisti, Peretti e Saio; centrocampo con Konate, Sannipoli e Vitale, affiancati sulle fasce da Marchisano e Rossi; in attacco, Fella, autore di tre gol nelle ultime due partite, dovrebbe essere affiancato da Verde, con Chiricò pronto a entrare a gara in corso.

Probabili formazioni

Foggia (4-3-3): De Lucia; Silvestro, Salines, Parodi, Felicioli; Tascone, Da Riva, Gala; Zunno, Touho, Emmausso.

Allenatore: Luciano Zauri.

Cavese (3-5-2): Boffelli; Evangelisti, Peretti, Saio; Marchisano, Sannipoli, Konate, Vitale, Rossi; Verde, Fella.

Allenatore: Vincenzo Maiuri.

La partita si preannuncia combattuta, con entrambe le squadre determinate a ottenere un risultato positivo per avvicinarsi ai rispettivi obiettivi stagionali.

Lo riporta tuttoc.com.