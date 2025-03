Stefania Andreoli: «Volevo aprire un bar alle Azzorre, sono in analisi da 12 anni. Recalcati è bello e anche bravo»

Stefania Andreoli, psicoterapeuta, scrittrice e voce seguitissima sui social, si racconta senza filtri. Dalla sua infanzia difficile nei quartieri complessi di Busto Arsizio fino al successo professionale, il suo percorso è stato segnato da sfide, errori e scelte coraggiose. Classe 1979, Andreoli nasce a Busto Arsizio, primogenita di due figli. Crescere in un ambiente difficile ha rappresentato un banco di prova: “Molti miei conoscenti dell’epoca sono finiti in carcere. Non è stata una passeggiata”, racconta. Suo padre, impiegato in banca, e sua madre, di una bellezza paragonata a Brigitte Bardot, le hanno trasmesso valori importanti, anche se l’educazione ricevuta non è stata sempre priva di severità. “Ho ricevuto più di uno schiaffo e a lungo ho provato rancore, ma oggi, con la maturità, capisco i miei genitori e il contesto in cui hanno cresciuto me e mio fratello.”

Andreoli non nasconde di aver vissuto momenti di forte instabilità emotiva. “Ho flirtato a lungo con il rischio. O sentivo le cose fortissimo o non le volevo sentire affatto.” Un esempio? Dopo una convivenza sbagliata, nel 2010 decise di partire per le Azzorre con un biglietto di sola andata, innamorandosi di un cameriere dal passato complesso. “Volevo mollare tutto e aprire un bar a Graciosa”, confessa. Furono le amiche a farla tornare alla realtà. Oggi, Stefania è una donna realizzata e innamorata, ma in passato ha conosciuto la sofferenza nelle relazioni. “Il mio primo fidanzato fu un’esperienza dolorosa. Mi diede una testata con il casco. Oggi mi batto per il rispetto delle donne anche perché so cosa significa subire un rapporto impari e tossico.”

Dopo il matrimonio con Cristiano Zabeo e la nascita di due figlie, Agnese e Delfina, la coppia si è separata, ma senza conflitti. “Sono orgogliosa di come abbiamo gestito la separazione. Il problema? Dopo il matrimonio, la mia carriera è decollata. Lui ha fatto un passo indietro, ma evidentemente non è un modello amoroso ancora sostenibile.” Da dodici anni, Andreoli è in analisi. “Oggi sono una donna consapevole e risolta. Quando smettiamo di chiedere agli altri di colmare i nostri vuoti, iniziamo davvero ad amare.” La sua terapeuta? “Non so se sia junghiana, freudiana o lacaniana, ma ho capito che faceva per me quando ho visto il suo svuota-tasche firmato Ginori.”

Con oltre mezzo milione di follower e una presenza costante in radio e TV, Andreoli è una delle voci più influenti nel panorama psicologico italiano. Tuttavia, il suo aspetto fisico è spesso oggetto di giudizi. “Massimo Recalcati è un uomo affascinante e nessuno mette in dubbio le sue competenze. Io, invece, devo sempre dimostrare qualcosa in più. È un’ingiustizia.” Madre attenta, ha scelto di educare le figlie con regole chiare: rispetto per il prossimo prima di ogni cosa. “A casa abbiamo scritto le nostre regole su grandi fogli affissi in cucina e in salotto. Non le puniamo per un brutto voto, ma se mancano di rispetto.” Stefania Andreoli si racconta con ironia e profondità, senza paura di mostrarsi per quello che è. “I maligni dicono che sono egoriferita? Certo! A chi dovrei riferire se non a me stessa?” Una filosofia di vita che, tra psicologia, comunicazione e impegno sociale, ha reso il suo messaggio ancora più potente.

Lo riporta corriere.it