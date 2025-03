Thiago Motta non è stato esonerato! Non si arrende: “La persona giusta per risollevare la squadra”

Juventus, Thiago Motta non si arrende: “Sono la persona giusta per risollevare la squadra”

Dopo la pesante sconfitta subita dalla Fiorentina allo Stadio Artemio Franchi, la Juventus si trova a fare i conti con un periodo complicato. L’allenatore bianconero Thiago Motta, però, non intende mollare e rilancia le sue ambizioni per il finale di stagione.

FIDUCIA E DETERMINAZIONE

Nonostante il duro colpo incassato a Firenze, Motta incassa la fiducia della dirigenza e prova a ripartire con determinazione: “Mollare? Sarebbe troppo facile farlo e non mi piacciono proprio le cose facili”, ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport. L’obiettivo resta chiaro: blindare un posto tra le prime quattro della Serie A per garantire la qualificazione alla prossima Champions League. “Abbiamo bisogno di vincere e troveremo il modo di fare più punti”, ha aggiunto l’allenatore.

ANALISI DEL MOMENTO DIFFICILE

Il tecnico juventino non nasconde le difficoltà della squadra, che nelle ultime due partite ha incassato troppi gol senza riuscire a segnare. “Prima di queste due sconfitte eravamo la miglior difesa del campionato, adesso dobbiamo ritrovare equilibrio e solidità per competere con qualsiasi avversario”, ha sottolineato Motta.

La mancanza di reazione nei momenti di difficoltà è un aspetto che preoccupa particolarmente: “Iniziamo bene le partite, ma alla prima difficoltà non troviamo il modo di reagire. Questo deve cambiare subito”.

ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ

Con grande onestà, l’allenatore si assume tutte le responsabilità del momento negativo: “Le vittorie sono merito dei giocatori, le sconfitte invece devono ricadere sull’allenatore. Io sono il massimo responsabile”.

Per Motta la priorità è ritrovare fiducia e convinzione: “Devo essere io a trasmettere motivazione ed equilibrio alla squadra. Lavoreremo per trovare le giuste soluzioni e per garantire una reazione immediata già dalla prossima partita”.

IL FUTURO DELLA JUVE

Thiago Motta è consapevole della pressione che lo circonda, ma non ha dubbi sul suo ruolo: “Sono la persona giusta per risollevare la squadra”. La prossima sfida sarà un banco di prova fondamentale per capire se la Juventus saprà rialzarsi dopo questo momento difficile.