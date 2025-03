Il Vinumitaly Petrarca ha conquistato una vittoria fondamentale in chiave salvezza, superando nettamente il Vitulano Drugstore Manfredonia con un perentorio 5-1. Questo successo permette alla squadra padovana di risalire la classifica e allontanarsi dalla zona retrocessione, consolidando la fiducia del gruppo in vista delle prossime sfide.

La partita, disputata presso la Palestra Gozzano, ha visto i padroni di casa partire con determinazione, cercando sin dai primi minuti di imporre il proprio gioco. Tuttavia, la prima frazione di gioco è stata caratterizzata da un sostanziale equilibrio, con entrambe le squadre attente a non scoprirsi troppo e a limitare le offensive avversarie. La svolta è arrivata al 16’44”, quando Matteo Gargantini ha sbloccato il risultato, finalizzando una manovra corale con un preciso tiro che ha battuto il portiere ospite. Appena un minuto dopo, al 17’51”, Fellipe Mello ha raddoppiato, sfruttando un’indecisione della difesa pugliese e portando il punteggio sul 2-0 prima dell’intervallo.

Nella ripresa, il Vinumitaly Petrarca ha continuato a mantenere alta la concentrazione, gestendo il possesso palla e cercando di colpire in contropiede. Al 32’39”, ancora Gargantini, in giornata di grazia, ha siglato la sua doppietta personale, portando i suoi sul 3-0. Nel finale, Rafinha ha messo la sua firma sul match con una doppietta fulminea: al 37’02” e al 37’34”, ha infilato per due volte la rete avversaria, chiudendo definitivamente i conti. Il gol della bandiera per il Manfredonia è arrivato al 39’55” con Kullani, ma ormai il destino della partita era già segnato.

Questa vittoria rappresenta una boccata d’ossigeno per il Vinumitaly Petrarca, che sale così a 19 punti in classifica, distanziandosi dalle dirette concorrenti per la salvezza. La prestazione solida e convincente offerta contro il Manfredonia dimostra la crescita della squadra, sia dal punto di vista tattico che mentale. Il tecnico Giampaolo può ritenersi soddisfatto dell’atteggiamento dei suoi giocatori, che hanno interpretato al meglio le indicazioni fornite in settimana.

Dall’altra parte, il Vitulano Drugstore Manfredonia esce sconfitto da una gara che avrebbe potuto riaprire le speranze di una rimonta in classifica. La squadra pugliese dovrà ora riorganizzarsi e lavorare sodo per invertire la rotta nelle prossime partite, cercando di ritrovare quella compattezza e determinazione che le hanno permesso, in passato, di ottenere risultati importanti.

Il match tra Vinumitaly Petrarca e Vitulano Drugstore Manfredonia ha evidenziato la voglia di riscatto dei padovani, che con questa vittoria si rilanciano nella corsa alla salvezza. La strada è ancora lunga, ma con prestazioni come quella offerta alla Palestra Gozzano, il futuro appare certamente più luminoso per il Petrarca.