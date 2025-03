Vitulano Drugstore Manfredonia: la sconfitta di Padova è un boccone amaro

Difficile accettare, per il Vitulano Drugstore Manfredonia, il risultato maturato nella ventiduesima giornata della Serie A di futsal. In un cruciale scontro diretto, giocato sabato 15 marzo alla Palestra Gozzano di Padova, i padroni di casa del Vinumitaly Petrarca vincono per 5-1.

Contemporaneamente, Pirossigeno Cosenza ed Italservice Pesaro vincono le loro gare casalinghe. Il momento roseo dei sipontini pare già terminato: ora la zona PlayOut dista quattro punti; sette, invece, la permanenza diretta nella massima categoria.

Questa squadra, nonostante la tristezza conseguente al risultato negativo, ha dimostrato di sapersi rialzare dal baratro e trovare, anche nei momenti più bui, la forza di sovvertire le avversità. Il popolo manfredoniano deve stringersi più che mai attorno al gruppo e lottare al suo fianco per continuare ad inseguire un’autentica impresa.

Le otto partite rimanenti non possono che essere vissute come delle autentiche finali: si tornerà al PalaScaloria dopo la sosta per la Coppa Italia, sabato 29 marzo alle 17:00: i punti in palio contro l’Italservice Pesaro sono pesantissimi.

Cronaca della partita

Sfida tesa, con alcuni sussulti da ambo le parti e una generale aura di pressione. A sbloccarla è il Petrarca, con una girata da pivôt di Matteo Gargantini. Il raddoppio arriva immediatamente: su una svista arbitrale relativa ad un fallo commesso dalla squadra attaccante, tiro dalla distanza di Fellipe Mello che s’insacca.

Nella ripresa, i tentativi biancocelesti non maturano l’esito necessario per riaprire la sfida. Ad allungare il vantaggio è nuovamente Gargantini che firma la sua seconda rete. I pugliesi giocano la carta del portiere di movimento, il cui esito è però negativo: la doppietta di Rafinha chiude, de facto, la contesa. C’è spazio, a ridosso dalla sirena, solo per una potentissima conclusione su calcio di punizione realizzato da Lorenzo Kullani, al primo gol con questa maglia.

Formazioni

Vinumitaly Petrarca: Feverati (p), Molaro, Lucacel, Mascambruni, Mello F. (vk), Rafinha, Mello V. (k), Giampaolo R., Alves (p), Basile, Uider, Gargantini. All. Giampaolo L.

Vitulano Drugstore Manfredonia: Lucho, Murgo (vk), Giannattasio, Kullani, Barbieri, Canal (k), Ainsa (p), Djelveh, André, Nenna, Fiotta (p), Guerra. All. Moura.

Tabellino

16’44″pt, 12’39″st Gargantini; 17’51″pt Mello F.; 17’02″st, 17’34″st Rafinha; 19’56″st Kullani.

Ammoniti

Murgo, Fiotta, Gargantini, Giampaolo R.