Alfredo Coppola nominato nuovo Coordinatore cittadino del Movimento Civico "Con" a Orta Nova

Docente di Informatica presso l’I.I.S. “A. Olivetti” di Orta Nova, sposato e padre di un ragazzo di 23 anni, Coppola è da oltre venticinque anni attivamente impegnato nella comunità locale. Dal 1997, anno in cui ha iniziato a lavorare a Orta Nova, ha acquisito una profonda conoscenza del tessuto sociale della città, dedicandosi con passione alla crescita e al supporto delle giovani generazioni, in particolare nell’area dei Cinque Reali Siti.

Nel corso del suo mandato come Consigliere Comunale di maggioranza, si è distinto per impegno e trasparenza, contribuendo all’ottenimento di finanziamenti provinciali per la costruzione di una palestra polifunzionale presso l’I.I.S. “A. Olivetti”. Durante la pandemia di COVID-19, ha ricoperto il ruolo di responsabile COC del Comune di Orta Nova, coordinando l’Hub Vaccinale per i Cinque Reali Siti e gestendo con dedizione la distribuzione dei buoni spesa per le famiglie in difficoltà. “Intraprendo questo nuovo incarico con grande entusiasmo e senso di responsabilità,” ha dichiarato Coppola.

“Il Movimento Civico Con rappresenta valori in cui ho sempre creduto: onestà, trasparenza e vicinanza alle persone. Continuerò a lavorare con impegno per ascoltare i cittadini di Orta Nova, confrontarmi con loro e cercare soluzioni concrete per il futuro della nostra comunità.” Conosciuto per il suo approccio concreto e lo spirito di servizio, Alfredo Coppola ha sempre lavorato mettendo al centro il bene comune, senza distinzioni di classe sociale o colore politico. La sua nomina a segretario cittadino del Movimento Civico Con segna un ulteriore passo nel suo impegno politico, che ha sempre visto nella politica uno strumento per migliorare la vita dei cittadini.