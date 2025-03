Alvaro Vitali, noto per il suo iconico ruolo di Pierino, ha recentemente condiviso un emozionante monologo a Le Iene, un programma di Davide Parenti, in cui ha ripercorso i momenti salienti della sua carriera e i periodi di difficoltà che ha attraversato. L’attore ha parlato dei suoi inizi, delle difficoltà economiche iniziali, ma anche del successo che ha ottenuto grazie a un’opportunità inaspettata che gli ha cambiato la vita.

Vitali ha raccontato che la sua carriera nel cinema è cominciata a soli 18 anni. Inizialmente guadagnava 15.000 lire a settimana, ma la vera svolta arrivò quando un capogruppo lo avvicinò per informarlo che Federico Fellini stava cercando un ragazzo di bassa statura e magro per un ruolo. Questa opportunità si rivelò una fortuna per Vitali, che lavorò per ben sette mesi con un compenso di 30.000 lire al giorno. Per lui, quella fu un’occasione irripetibile, una “pacchia” che gli permise di migliorare significativamente la sua condizione economica.

Vitali ha raccontato anche la sua prima reazione a questo guadagno. Ricorda di essere andato subito dalla nonna per dirle che, da quel momento in poi, avrebbero potuto mangiare l’abbacchio tutti i giorni, un piatto che per lui rappresentava la buona cucina e una nuova vita. Il regista Fellini, in un’occasione, gli chiese se avesse visto i suoi film. Con molta sincerità, Vitali ammise di non aver capito nulla dei film di Fellini, come nel caso di Giulietta degli spiriti, rispondendo che non ci aveva capito proprio niente.

Tuttavia, come spesso accade nel mondo dello spettacolo, il periodo di grande successo non è durato a lungo. Alvaro Vitali ha infatti raccontato di aver vissuto un decennio molto difficile, durante il quale il telefono smise di squillare e il lavoro cominciò a scarseggiare. Questo periodo di silenzio lo portò in una profonda depressione. L’attore ha rivelato di aver pensato che la sua carriera fosse finita e che ormai fosse stato “staccato” dal mondo del cinema, ma proprio in quel periodo buio incontrò Stefania Corona, che sarebbe poi diventata sua moglie. Stefania gli diede un grande supporto, aiutandolo a ritrovare gli amici e a risollevarsi.

Nonostante le difficoltà, Vitali ha voluto precisare che non è vero che stia morendo di fame, come molti hanno detto. L’attore ha dichiarato con orgoglio che continua a lavorare e che, pur avendo visto tempi migliori, non ha mai smesso di essere attivo nel mondo del cinema. Inoltre, ha sottolineato che la sua passione per il cinema non è mai svanita, e anche se ora vive con una pensione modesta, di circa 1.300 euro al mese, non si può dire che la sua vita sia stata una continua discesa.

Vitali ha anche rivelato alcuni dettagli sui suoi guadagni nei periodi di maggiore successo. Ricordando i suoi guadagni durante il suo ruolo da protagonista nel film Paulo Roberto Cotechiño, centravanti di sfondamento, ha raccontato che per quel film guadagnò 90 milioni di lire, una cifra che nel 1983 rappresentava una somma considerevole. Tuttavia, Vitali ha spiegato che oggi vive con una pensione decisamente più bassa, frutto delle sue esperienze lavorative passate. Questo è dovuto al fatto che, durante la sua carriera, molte produzioni cinematografiche non versavano i contributi adeguati e segnavano i periodi di lavoro come se fossero più brevi di quanto realmente non fossero, riducendo così il suo ammontare pensionistico.

L’attore ha concluso il suo monologo con una nota di leggerezza, mostrando con orgoglio il suo famoso “cappelletto”, un oggetto che gli è caro e che rappresenta per lui non solo un simbolo del suo passato, ma anche una testimonianza di chi è rimasto fedele a se stesso e alla sua carriera.

In un mondo del cinema che spesso è difficile e instabile, Alvaro Vitali ha dimostrato di saper affrontare le avversità con coraggio e autoironia, mantenendo sempre vivo il suo legame con il pubblico. La sua testimonianza è quella di un uomo che ha vissuto le luci e le ombre della fama, ma che continua a rimanere attivo e a lavorare con passione, anche se le cose non sono più come un tempo.

Oggi, nonostante le difficoltà economiche, Alvaro Vitali resta una figura amata nel panorama cinematografico italiano, con un percorso ricco di esperienze che ha segnato la sua vita e quella di molti che lo hanno seguito nel corso degli anni. La sua storia è un esempio di resilienza, di come anche dopo i periodi più bui, si possa trovare la forza di rialzarsi, di ricominciare e di continuare a sorridere.

Per continuare a seguire la sua storia, è possibile approfondire i suoi racconti e vedere i contenuti speciali dedicati a lui su diverse piattaforme e programmi.