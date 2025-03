Antonio Logan Piemontese: 76 anni e un traguardo da record alla Maratona di Barcellona

Barcellona, 16 marzo 2025 – Un’impresa sportiva straordinaria quella compiuta dal foggiano Antonio Logan Piemontese, che nel giorno del suo 76º compleanno ha tagliato il traguardo della Maratona di Barcellona, conquistando il secondo posto nella sua categoria.

L’atleta, membro dell’associazione Runners di Parco San Felice, ha percorso i 42,195 km dell’iconica competizione catalana, partendo da Plaza de España e attraversando alcuni dei luoghi più suggestivi della città, tra cui la Sagrada Familia, La Pedrera e il Forum.

Con determinazione e passione, Piemontese ha dimostrato che lo sport non conosce limiti d’età, regalando alla sua città un motivo di orgoglio. Un risultato che esalta non solo la sua straordinaria tenacia, ma anche il valore dello sport come esempio di dedizione e ispirazione per tutti.

Foggia celebra così un altro grande traguardo di uno dei suoi cittadini più appassionati, confermando che la corsa, proprio come la vita, è fatta di sfide da superare con entusiasmo e forza di volontà.