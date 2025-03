ARPAL Puglia, a Manfredonia la terza tappa del TOPDays 2025

In collaborazione con il Comune di Manfredonia, ospiterà 35 aziende alla ricerca di lavoratori nei servizi turistici.

Foggia, 17/03/2025 – Torna TOPDays, l’innovativo format organizzato e promosso dai Centri per l’impiego delle province BAT, Bari e Foggia di ARPAL Puglia per promuovere l’incontro tra domanda e offerta di lavoro nel settore turistico-alberghiero-ristorativo.

Il progetto nasce dalla necessità di rispondere alla crescente domanda di figure professionali generiche e qualificate nel turismo da parte delle imprese del territorio.

Tre le location a forte vocazione turistica scelte per l’edizione 2025 di TOPDays: Bisceglie, Polignano a Mare e Manfredonia.

L’appuntamento di Manfredonia si terrà giovedì 20 marzo, a partire dalle ore 9:30 nella Biblioteca Comunale – Palazzo Celestini, corso Manfredi, 22

“TOPDays” rappresenta il consolidato di un’esperienza di incrocio tra domanda e offerta di lavoro in uno dei settori trainanti per l’economia pugliese. Da un lato i Centri per l’impiego sono ormai partner affidabili per le imprese turistico-ricettive del territorio che ricercano figure qualificate per l’imminente stagione turistica. Dall’altro, il filtro pubblico dei Centri garantisce alla cittadinanza il lavoro ‘buono’ dal punto di vista della contrattualistica e delle retribuzioni, in linea con quelle previste dai contratti collettivi. L’invito è quello di partecipare alle selezioni per consolidare la propria carriera, iniziarne una nuova o riconvertirsi in un settore che offre molte opportunità. Perché “ogni esperienza lavorativa è utile a costruire o a consolidare il proprio percorso e ad orientarsi verso il lavoro che vorremmo”, queste le osservazioni del Direttore di ARPAL Puglia dott. Gianluca Budano sull’iniziativa.

‘TOPDays rappresenta per noi una tappa fondamentale in un percorso di sviluppo e crescita occupazionale per la nostra città. Come amministrazione, abbiamo fortemente voluto creare questa opportunità, sia per i giovani in cerca di lavoro, sia per le aziende che si preparano ad affrontare la stagione turistica.” ha sottolineato il Sindaco di Manfredonia, Domenico la Marca.

‘Il turismo è una risorsa fondamentale per la crescita economica del territorio – dichiara Matteo Gentile, assessore allo Sviluppo Economico – e facilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro è un passo essenziale per rafforzare il comparto e dare prospettive occupazionali a chi cerca lavoro.”.

L’efficacia dell’iniziativa TOPDays è testimoniata dalle oltre 100 aziende del settore che parteciperanno nelle tre tappe con le loro opportunità di lavoro.

Numerose le tipologie di profili ricercati, e tra queste: camerieri, aiuto cuoco, barista, cuoco, bagnino, animatori, tecnici audio/video/luci, lavapiatti, receptionist, istruttori fitness.

Dopo i saluti istituzionali e la presentazione dell’evento, saranno aperti i desk delle imprese aderenti che potranno colloquiare i candidati.

Per partecipare ad uno o più appuntamenti, i cittadini potranno registrarsi qui: https://forms.gle/gc4wTHvadtjSkZNL7.

TOPDays è sostenuto e patrocinato da: Comune di Bisceglie, Comune di Polignano a Mare, Comune di Manfredonia, ARET Pugliapromozione, ARTI Puglia, Politecnico di Bari, Provincia BAT, Provincia di Foggia, Città Metropolitana di Bari, Federalberghi Puglia, Ordine dei Consulenti del Lavoro di Bari, Bat e Foggia, Ordine Commercialisti di Bari, Bat e Foggia, Unioncamere, Ente Parco Nazionale del Gargano, ITS Turismo Puglia, Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, Università degli Studi di Foggia, Sviluppo Lavoro Italia e Camera di Commercio di Foggia.

Per informazioni è possibile contattare i Centri per l’impiego delle province BAT, Bari e Foggia, dove il personale dedicato fornirà supporto alle persone interessate a partecipare.