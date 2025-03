“La potenza dei media ha ancora una volta dimostrato il suo effetto. Dopo oltre un mese di attesa per una risposta ufficiale da parte del Comune a una mia istanza regolarmente depositata, ecco che, a poche ore dalla diffusione di un mio comunicato, qualcosa si muove. Nella mattinata odierna, con una rimozione eseguita in tutta fretta, sono stati smantellati i distributori automatici situati presso i locali adibiti a servizi igienici nell’area mercatale Scaloria. Un’azione che appare quanto meno sospetta e che solleva ulteriori interrogativi sulla gestione di questa porzione di patrimonio pubblico.”

L’Amministrazione La Marca, che ha sempre mostrato una certa inclinazione alla comunicazione tramite video e annunci ufficiali, è ora chiamata a fornire spiegazioni puntuali e trasparenti ai cittadini. L’area mercatale di Scaloria, infatti, è stata recentemente oggetto di una riorganizzazione che, almeno nei proclami, puntava a una migliore redistribuzione degli spazi e alla regolamentazione delle concessioni. Eppure, sulla questione dei bagni pubblici e dei servizi annessi, permane un’inquietante zona d’ombra“.

Lo dice in una nota odierna il consigliere comunale Vincenzo Di Staso.

LA VICENDA

“Il 30 dicembre scorso, il Comune ha dato grande risalto al riassetto del mercato settimanale di Scaloria, che includeva la riduzione e redistribuzione degli spazi, il riposizionamento dei posteggi adiacenti all’area archeologica e nuovi criteri di assegnazione che prevedevano il coinvolgimento diretto degli operatori. Nel comunicato ufficiale si faceva riferimento anche alla presenza dei bagni pubblici, che risultavano essere sempre operativi durante il mercato settimanale e in occasione della Festa Patronale, quando l’area ospita il Luna Park.

Fin da subito, mi sono chiesto se tale riorganizzazione comprendesse anche una chiara gestione di questi servizi. Ho quindi presentato richiesta di chiarimenti all’Amministrazione, ma la mia istanza è rimasta inevasa. Nessuna risposta, nessun chiarimento, solo silenzio.”

“Dai riscontri raccolti, risulta che i bagni pubblici della zona siano regolarmente aperti e chiusi nei giorni di mercato e in occasioni straordinarie. Tuttavia, nello stesso spazio erano installati distributori automatici di alimenti e bevande, collegati alla rete elettrica pubblica. Chi ha autorizzato questa installazione? Quali sono le condizioni di utilizzo di questi locali?

Un bene pubblico, specialmente se destinato a un servizio alla cittadinanza, non può essere affidato a una gestione senza un titolo concessorio che ne regoli utilizzo, oneri e costi. L’assenza di risposte alimenta il sospetto che questi spazi siano stati assegnati senza trasparenza e senza il rispetto delle procedure amministrative previste.

Ho pertanto sollecitato il Segretario Generale con una formale richiesta di informazioni, senza ottenere alcuna risposta. Questo silenzio è inaccettabile e rappresenta una grave mancanza di rispetto nei confronti dei cittadini, che hanno diritto a sapere come viene amministrato il patrimonio pubblico”.

“Il fatto che, proprio nelle prime ore di oggi, i distributori siano stati rimossi in tutta fretta è emblematico. Se tutto fosse stato regolare, non si sarebbe sentita l’urgenza di intervenire in questo modo. Questo repentino smantellamento sembra piuttosto un tentativo di cancellare le tracce di una gestione opaca, che ora più che mai necessita di chiarimenti ufficiali. È possibile che un bene pubblico venga gestito senza titolo? È accettabile che in un locale comunale vengano installate rivendite di alimenti e bevande senza una richiesta formale e senza la relativa autorizzazione? Se fosse così, sarebbe un caso di evidente illegalità che non può essere ignorato.”

“Ci troviamo di fronte a una vicenda torbida che merita di essere approfondita. Se, come temo, si è permesso l’uso di questi locali senza un reale controllo, ci troveremmo di fronte a gravi responsabilità amministrative. L’Amministrazione La Marca ha il dovere di spiegare alla cittadinanza come stanno realmente le cose.

Per ora, però, tutto tace. La nebbia attorno alla gestione dell’area mercatale di Scaloria si fa sempre più fitta. Silenzio, omissioni, e un sospetto che cresce: è solo negligenza o c’è qualcosa di più dietro questo mistero? L’unica certezza è che i cittadini meritano risposte. E che continuerò a pretendere la verità”, conclude l’Avv. Vincenzo Di Staso, Consigliere comunale – Strada Facendo.