Giuseppe Santoro, maestro pasticcere di Foggia, è stato nominato Diplomatico del Gusto Doc Italy.

Nella splendida cornice di Palazzo Valentini a Roma, Santoro ha ricevuto il prestigioso titolo di “Diplomatico del Gusto Doc Italy” per la sua eccellenza nell’arte pasticcera.

Il riconoscimento, dedicato alle eccellenze 2025 in ambito enogastronomico, è stato conferito dall’Associazione Nazionale Doc Italy (ANDI) al talentuoso pasticcere classe 1987.

I “Diplomatici del Gusto”, dei quali il foggiano entra a far parte, sono professionisti selezionati per la loro maestria nel valorizzare l’arte culinaria italiana, contribuendo attivamente alla diffusione del patrimonio gastronomico nazionale nel mondo.

Tra le sue realizzazioni più rappresentative, ideate per eventi importanti e wedding, le creazioni di pasticceria Fashion Paradise, l’Intreccio, l’Elegance e la Pear.

Un traguardo che si aggiunge a un curriculum che ha portato Santoro a Cambridge in Inghilterra, Master Class sulla pasticceria Francese e quella moderna, e poi di nuovo in Italia come responsabile e Capo Pasticcere di un Resort immerso nel cuore del Gargano “Pugnochiuso”, oltre a una formazione in alcune delle realtà più autorevoli del panorama pastry: dalla Red Academy di Lanciano, dove è stato assistente di Leonardo Di Carlo, alla Kika Pastry School dove ha seguito i corsi di Dinara Kasko e Hans Ovando.

Nel 2021 è anche stato scelto come pasticcere per il matrimonio delle celebrità Alex Belli e Delia Duran, dove ha realizzato una torta a otto piani, mentre nel 2024 è stato ospite della rubrica “Cucina e Colori” di Radionews24.

Tra i riconoscimenti ricevuti, oltre al recente titolo di Diplomatico del Gusto, si annovera la pubblicazione nel libro internazionale “Pastry Chefs In The World – Talent Story” e il Premio Città di New York conferito da “La Chimera Metropolitan Lecce”.

Parallelamente alla sua attività professionale, Santoro collabora oggi con prestigiosi Enti di Formazione come l’Irfip di Pietramontecorvino, il Cnipa di Foggia, il Centro di Formazione Padre Pio di Orta Nova e lo Smile di San Severo.

Particolarmente significativa è stata la sua esperienza come formatore per ragazzi diversamente abili, che definisce come “una delle esperienze più toccanti della mia vita“.

“Questo riconoscimento è per me motivo di grande orgoglio – racconta il pasticcere e Diplomatico del Gusto, Giuseppe Santoro – e mi ripaga di tutto il lavoro svolto per cercare di raggiungere, ogni giorno, la massima eccellenza possibile nell’arte pasticcera.

Ci tengo a ringraziare la mia famiglia per tutto il supporto incondizionato che mi hanno dato in questi anni, credendo in me e trasmettendomi la passione per questa arte.

È inoltre un onore avere l’opportunità di rappresentare il mio territorio in Italia e nel mondo con grande passione.

Adoro giocare quando sono in pasticceria, perché per creare dolci e far emozionare bisogna divertirsi.

Il mio sogno è aprire un locale dove coniugare arte, musica e pasticceria, regalando a chi viene a respirare quell’aria una fonte immensa di emozioni e cultura”.