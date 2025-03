Foggia, 17 marzo 2025 – Il Presidente della Provincia di Foggia, Avv. Giuseppe Nobiletti, ha ufficialmente convocato il Consiglio Provinciale per il prossimo 19 marzo 2025, alle ore 11:00, in prima convocazione, con una seconda convocazione fissata per il giorno 20 marzo 2025 alle 13:00. La seduta si terrà in presenza presso la Sala Consiliare di Palazzo Dogana, sede storica della Provincia, in Piazza XX Settembre a Foggia.

L’ordine del giorno prevede importanti discussioni su temi economici e di sicurezza stradale. Tra i punti principali all’attenzione dei consiglieri, figura l’approvazione dei verbali della seduta precedente e il riconoscimento di debiti fuori bilancio per un importo complessivo di 29.437,26 euro, derivanti da titoli esecutivi.

In programma anche la ratifica della deliberazione del Presidente n. 13 del 21 gennaio 2025, che riguarda una variazione di bilancio di previsione per il triennio 2025-2027, necessaria per far fronte ad alcune urgenze amministrative. Particolare attenzione sarà dedicata anche alla sicurezza delle strade provinciali, con la discussione su due interventi di somma urgenza per lo sgombero neve e lo spargimento di materiale antiscivolo e antigelo. Questi lavori, relativi ai mesi di dicembre 2024 e gennaio 2025, sono stati svolti per garantire la sicurezza degli utenti durante le condizioni meteo avverse, e ora verranno formalmente riconosciute le relative spese.

La riunione sarà aperta al pubblico.