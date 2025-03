La speranza e la dimensione del "noi"

Nell’attuale società postmoderna, dove i legami si sono liquefatti, è facile che a dominare sia piuttosto l’angoscia che la speranza. L’angoscia mentre divide, allo stesso si nutre delle lacerazioni che essa stessa crea. Su questo punto, la differenza tra angoscia e speranza è davvero netta, specie se vengono a confronto con l’esperienza dell’amore. Il filosofo G. Marcel nel suo libro Homo viator, scrive che “la speranza si presenta a noi come calamitata dall’amore, o piú esattamente da un insieme d’immagini che quest’amore evoca e irradia”. Han, a riguardo scrive che “angoscia e amore si escludono a vicenda. L’amore è invece coimplicato nella speranza. La speranza non isola. Essa riconcilia, lega e associa” (p. 22).

Al contrario, “L’angoscia non va d’accordo né con la fiducia né con la comunità, né con la vicinanza né con il toccare e l’essere toccati. Essa conduce all’alienazione, alla solitudine, all’isolamento, allo smarrimento, a uno stato d’impotenza e di diffidenza” (ivi).

Non c’è posto per la speranza nella società dominata da Narciso, sedotto dalla propria immagine, tra l’altro falsa, e da Dioniso, tutto preso dalla ricerca spasmodica dell’ebrezza emozionale e dal godimento illimitato. “La crescente narcisizzazione della società intensifica l’angoscia. La speranza – invece – non isola, ma genera legame e crea uno spazio sociale” (p. 19).

L’angoscia isola gli individui tra di loro, al punto che non è neanche possibile angosciarsi insieme. Si possono condividere le paure, ma non le angosce. “L’angoscia non produce alcuna comunità, alcun Noi. Nell’angoscia ciascuno è lasciato a sé stesso. La speranza, di contro, ha al suo interno una dimensione del Noi” (p. 22).

L’angoscia inibisce e blocca. Ci tarpa le ali e ci impedisce di sognare, e quindi di osare e di cambiare l’ordine costituito. L’angoscia ci fa regredire o, al limite, ci fissa al punto in cui ci troviamo. Ci porta a rinunciare o al massimo a delegare.

Insomma, non c‘è rivoluzione in una società dominata dall’angoscia, ma solo omologazione che non è altro che una forma velata di rassegnazione e di resa. Al contrario, “la speranza è il fermento della rivoluzione”, mentre “Non si dà alcuna rivoluzione dell’angoscia” (p. 23). Ma la vera rivoluzione deve cominciare dentro di noi: bisogna imparare a sperare prima in se stessi per poter sperare anche negli altri, per poi tornare a sperare nel nostro poter essere e costruire comunità.

Forse è per questo motivo che le cose non cambiano, perché l’angoscia ci scoraggia, ci inibisce, ci blocca dentro, ci paralizza, ci fa perdere fiducia l’un l’altro. Invece, scrive Han. “avere fiducia facilita le interazioni sociali” (p. 48).

Nell’angoscia non solo ci dividiamo dagli altri, ma ci contrapponiamo, e ovunque vediamo solo e sempre nemici e rivali, senza forse comprendere abbastanza che, nell’angoscia, l’unico nemico di ciascuno è proprio se stesso.

L’angoscia non ci fa percepire il nuovo che potrebbe nascere solo se noi avessimo il coraggio di innescare processi di cambiamento. Invece, siamo tutti rassegnati, allineati e coperti, e non sappiamo neanche dissentire. Il massimo che ci limitiamo a fare è giudicare (che non è valutare), condannare (che non è fare venire fuori la verità). Ecco perché è difficile impegnarsi in prima persona nella società dell’angoscia. Forse perché ci sentiamo soli e non sappiamo fare comunità, incapaci di condividere le energie e le risorse che nonostante tutto ci sono.

Ma in tal modo finiamo col lasciarci dominare dai poteri forti che ci studiano e che, approfittando della nostra fragilità, usano la nostra stessa angoscia contro di noi, ci propongono modelli e stili di vita che, piuttosto che aiutarci, ci angosciano ancor di più.

Scrive a riguardo Han “Chi si angoscia si sottomette al dominio. È solo sperando in un altro mondo, in un mondo migliore, che prende forma un potenziale rivoluzionario. Se quindi oggi nessuna rivoluzione è possibile, ciò dipende dal fatto che nessuno di noi è piú capace di sperare; e non ne siamo piú capaci perché restiamo paralizzati nell’angoscia, perché il vivere si è atrofizzato in un sopravvivere” (p. 23). Insomma, “La speranza ci protegge dal torpore e dalla paralisi” (p. 36).

E così si viene a creare un circolo vizioso, per il quale, se da un lato l’angoscia mina il Noi, dall’altro, senza il Noi è difficile poter sperare e sognare, forse perché non si sogna da soli, anche se a volte è necessario provarci, pagando però un prezzo troppo alto.

Qual è allora la vera formula della speranza? Forse è quella suggerita dal filosofo G. Marcel: “Io spero in te per noi” (p. 19). Ma per farlo, è necessario che questo “Noi” venga costruito, e per costruirlo ognuno deve mettere da parte il proprio io, non erigere difese inutili contro nemici che non esistono, ma darsi da fare per costruire relazioni significative.

“Oggi – scrive Han – nella nostra società narcisistica…, privi di mondo, noi non facciamo altro che orbitare attorno al nostro Ego. La speranza ha un’estensione, istituisce un Noi, ed è questo che la differenzia dal desiderio o dalla mera aspettativa” (p. 57).

Pertanto, non ci resta che fare nostro l’appello di Byung Chul Han il quale scrive che “Senza la speranza siamo imprigionati nel già stato o nel cattivo presente. Solo la speranza genera quelle azioni dotate di senso che portano il nuovo nel mondo” (p. 73).

(fine….)