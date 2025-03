Le iniziative pro Telethon sono state promosse dal Centro Sportivo Casanova e patrocinate dal Comune di Lucera, in collaborazione con numerose associazioni cittadine: Aido, Palestra Energy, Convitto Nazionale “Ruggiero Bonghi”, Sbandieratori e musici “Città di Lucera”, Circolo Unione, Servizio emergenza radio – Radio club “Cavalli”, Colorificio Meridionale, Terra Nostra, This is Art, Gioielleria Stella, Unitre, L’altro mio figlio onlus, Avis, Oleificio Olì, Miky Sport e Noi Noi, a cui si aggiungono i “grandi sostenitori”, aziende e privati che forniscono il loro contributo economico.

“È andata alla grande! Non abbiamo bissato il record del 2023, ma ci siamo quasi, grazie all’enorme lavoro di sensibilizzazione e all’aumento delle attività, che hanno comportato alcune spese aggiuntive. Resta il fatto che il risultato è eccezionale e non mi stanco mai di ripetere che Lucera, quando si tratta di solidarietà, risponde sempre molto bene”, ha affermato felice Biagio Russo, responsabile del Comitato organizzatore e referente Telethon per Lucera, durante la presentazione del resoconto presso la sede di “Mechanè – cantiere delle Arti”. Numerose iniziative hanno animato la nona edizione, a partire dal 30 novembre scorso: “Cena spettacolo” presso Hori, Balconata 2.0, il torneo di calcio con gli ordini professionali allo Stadio comunale, i tornei di Padel al Centro sportivo Casanova e di Burraco al Convitto nazionale “Ruggiero Bonghi”, con 128 partecipanti, oltre alla vendita dei cuori di cioccolato. “Ballando con le Stelle – Telethon 2024” è stato l’evento clou, catalizzando una grande partecipazione e contribuendo con oltre 7mila euro alla raccolta fondi.

I direttori artistici della manifestazione, Carlo Ventola e Raffaele Ferrante, responsabile del settore ballo, hanno espresso il loro entusiasmo

“È stato fantastico – hanno commentato – e la leggera diminuzione della cifra è dovuta anche alla nostra scelta di vendere meno biglietti d’ingresso, per rendere la serata più piacevole e consentire agli spettatori di godersi lo spettacolo nel miglior modo possibile. Possiamo già annunciare che la prossima edizione sarà completamente rinnovata, più breve e intensa”. Lo show si è svolto l’8 dicembre davanti a un migliaio di persone, condotto da Vittoria Favilla e Martina Bloise. Quindici coppie, formate da “Stelle” locali, tra cui il sindaco di Biccari, Antonio Beatrice, e maestri di ballo professionisti, si sono sfidate in pista. Delle tre squadre in gara, ha vinto la Bianca, composta da Valeria Dori con Erminda Iliceto e Rebecca De Marco, Daniela Di Gioia con Linda Rinaldi e Sofia Sena, Cira Monaco con Salvatore Longo, Italia Tozzi con Giacomo Siesto e la coppia Roberta e Valeria Chiarella. La squadra Rossa era composta da Agostino Di Cio con Giulia Biondi, Veronica Delle Donne e Ludovico Testa con Daniela Bognani, Mario Prencipe con Elena Ciavotta, Tiziano Pilla con Simona Lombreglia, Mafalda De Nicola con Lidia Curcelli e Martina Laboragine. La squadra Verde ha visto ballare Antonio Beatrice con Filomena Agriesti, Alessandra Colasanto e Giangi De Masi con Claudio Russo, Annalisa Tedeschi con Luca Biondi, Antonio Lionetti con Sara Erika Diurno, Antonietta Corvino con Delio Buoncristiano.

“Stella per una notte” è stata Maria Finizio in coppia con Ferrante. Durante la serata hanno ballato anche 25 studentesse delle scuole superiori della città preparate dalla maestra Maria Simona Gentile. Non sono mancate le coreografie delle scuole di ballo e delle associazioni sportive che hanno collaborato all’iniziativa: Ballet School, Danzarte, Energy Accademia della danza, Ginnastica artistica Lucera, Ginnastica ritmica Luceria, Lucy Dance e Ritmica One Beat. La giuria, composta da Liana Benincaso, Lucia Zoppicante, Tonio De Maio, Giuseppe Lembo e Antonio Colatruglio, ha espresso i propri pareri sulle performance, con il verdetto finale affidato al pubblico