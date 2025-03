Manfredonia – Con la determinazione n. 425 dell’11 marzo 2025, il Comune di Manfredonia ha ufficializzato lo stanziamento delle risorse destinate alla corresponsione dei gettoni di presenza per i consiglieri comunali. L’atto, firmato dal Vice Segretario Generale e Dirigente del III Settore, Matteo Ognissanti, stabilisce l’impegno di spesa per garantire il pagamento ai consiglieri per la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari Permanenti.

Un impegno finanziario significativo

La somma complessiva impegnata ammonta a 184.167,90 euro, così suddivisi: 169.740,00 euro per il capitolo di spesa “Indennità di presenza per le adunanze del Consiglio Comunale” e 14.427,90 euro destinati all’IRAP, in conformità con le normative fiscali vigenti. Ogni consigliere percepirà un gettone di presenza pari a 55,77 euro per ogni partecipazione effettiva alle sedute istituzionali. Tuttavia, in linea con le disposizioni del Piano di Riequilibrio Finanziario del Comune, l’importo massimo percepibile da ciascun consigliere nell’arco dell’anno non potrà superare i 7.380,00 euro.

I riferimenti normativi e le restrizioni

Il provvedimento si basa su diversi riferimenti normativi, tra cui il D.M. 119/2000, il D.L. 78/2010 e il D.Lgs. 267/2000, che regolano l’erogazione dei gettoni di presenza agli amministratori locali. In particolare, l’articolo 82 del D.Lgs. 267/2000 prevede che i consiglieri comunali abbiano diritto a un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni, con il limite massimo di un quarto dell’indennità prevista per il sindaco.

Inoltre, il regolamento del Consiglio Comunale stabilisce che il gettone venga corrisposto solo in caso di partecipazione effettiva ad almeno la metà della durata della seduta. È esclusa, dunque, qualsiasi corresponsione in caso di sedute andate deserte o di assenze parziali non conformi ai requisiti previsti.

Coerenza con il Piano di Riequilibrio Finanziario

La determinazione rientra nel quadro del Piano di Riequilibrio Finanziario del Comune di Manfredonia per il periodo 2018-2028, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 17 marzo 2019. In attuazione di questo piano, il Consiglio Comunale ha deliberato nel 2022 una riduzione delle spese relative ai gettoni di presenza, stabilendo limiti stringenti per evitare eccessivi oneri a carico del bilancio comunale.

Trasparenza e pubblicazione

L’atto, conforme alla normativa sulla trasparenza amministrativa, sarà pubblicato per quindici giorni consecutivi sull’Albo Pretorio online del Comune, come previsto dal regolamento comunale. La decisione di rendere pubblici i dettagli della spesa rientra negli obblighi di trasparenza previsti dal D.Lgs. 33/2013.

Impatto sul bilancio e controlli di regolarità

Il provvedimento, oltre all’impegno di spesa, è stato verificato sotto il profilo della regolarità amministrativa-contabile, ottenendo parere favorevole ai sensi dell’articolo 147-bis del D.Lgs. 267/2000. La spesa risulta compatibile con il bilancio di previsione 2025-2027 e con le risorse disponibili nei relativi capitoli di spesa.