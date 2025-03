Foggia, 17 marzo 2025 – La riforma dell’accesso a Medicina, che elimina i test di ingresso e introduce uno sbarramento dopo il primo semestre, preoccupa il rettore dell’Università di Foggia, Lorenzo Lo Muzio.

In un’intervista, Lo Muzio ha sollevato dubbi riguardo alla capacità della città e dell’ateneo di accogliere l’aumento degli studenti previsti.

La Facoltà di Medicina di Foggia ha 280 posti disponibili, ma si prevede che circa 1000-1200 aspiranti medici si presenteranno per l’immatricolazione. Un numero che non potrà essere contenuto senza interventi urgenti.

«Il problema è semplice – ha spiegato Lo Muzio – ogni anno dichiariamo un’offerta formativa, ma Foggia non ha abbastanza aule per tutti. Speriamo che ci autorizzino a fare lezioni online, perché aule da 1200 posti non ne abbiamo». Già oggi, l’Università si trova in difficoltà nel trovare aule adeguate, e una soluzione online potrebbe rappresentare una via d’uscita, ma la logistica di tale modalità resta ancora da definire.

Oltre alle difficoltà legate agli spazi, Lo Muzio ha sollevato un’altra preoccupazione: quella riguardante la qualità della formazione. Se le lezioni dovessero essere svolte online, ci sarebbero inevitabili differenze nella qualità dell’insegnamento, un aspetto che potrebbe generare controversie legali. Il rettore ha anche evidenziato il rischio che questa situazione possa portare a un ricorso al Tribunale amministrativo regionale da parte di alcuni avvocati, creando un flusso incontrollato di studenti iscritti.

Un altro aspetto della riforma riguarda l’ingresso di circa 15.000-18.000 studenti dopo il primo semestre. Solo una parte di questi seguirà il corso di Medicina e Odontoiatria, mentre gli altri dovranno orientarsi verso corsi paralleli come Scienze Biologiche. «Ma a Foggia non possiamo permetterci 700 persone in più a Scienze Biologiche», ha ribadito Lo Muzio, sottolineando come la città e l’università non siano pronte ad accogliere un numero così elevato di studenti.

La critica alla riforma non si limita agli aspetti logistici. Il rettore ha anche messo in discussione l’efficacia di una formazione principalmente online, ricordando che anche in Francia si sta tornando a una didattica in presenza. «La formazione in presenza è fondamentale per sviluppare empatia, un valore essenziale per i medici», ha concluso Lo Muzio.

In attesa di risposte, l’Università di Foggia si sta preparando ad affrontare una possibile affluenza record di studenti, fissando già un cronoprogramma per la gestione delle lezioni, se non si dovessero adottare soluzioni online. Nonostante le difficoltà legate agli spazi, l’ateneo ha registrato importanti passi avanti, anche sul piano economico e sociale, per la città di Foggia, che mira a rafforzare il suo ruolo di città universitaria. Il recupero di importanti edifici e l’attesa della fruibilità della caserma Miale da Troia sono segni di una crescita significativa, ma la questione delle aule rimane un nodo cruciale.

Foggia, dunque, si trova di fronte a una sfida importante: garantire la qualità della formazione e offrire spazi adeguati per un numero crescente di studenti. Il futuro dell’ateneo e della città dipenderà anche dalla capacità di rispondere a queste nuove esigenze.

fonte: Gazzetta del Mezzogiorno – Capitanata