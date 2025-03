Presentata ufficialmente la Sezione Vieste-Gargano dell'Associazione Nazionale Polizia di Stato

Questa mattina, presso la Questura di Foggia, è stata ufficialmente presentata la neonata Sezione Vieste-Gargano dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato (ANPS). Un momento di grande rilevanza per il territorio, che segna l’avvio di una realtà dedicata alla valorizzazione del ruolo della Polizia di Stato, alla promozione della legalità e alla stretta collaborazione con le istituzioni locali. Durante l’incontro, il Questore di Foggia, Alfredo D’Agostino, ha espresso il suo apprezzamento per la nascita della sezione, congratulandosi con i promotori per l’impegno e la determinazione dimostrata nel realizzare il progetto.

Il Questore ha anche sottolineato l’importanza di rafforzare la collaborazione tra le forze dell’ordine e la comunità, auspicando che l’ANPS Vieste-Gargano possa continuare a sviluppare nuove iniziative in sinergia con la Questura. Tra le prime attività previste, è stata annunciata una manifestazione il 27 marzo, che vedrà la presentazione del libro “L’ultimo Avamposto”, evento al quale il Questore ha confermato la sua partecipazione.

Nella stessa giornata, si è svolto il primo consiglio direttivo della nuova sezione, con la nomina degli incarichi per i soci eletti. Il consiglio sarà guidato da Matteo Taronna, nominato presidente, affiancato da Francescantonio Micale in qualità di vicepresidente. Completano il direttivo i consiglieri Saverio Ricci, Natale Forte e Gino Vescera. Il collegio dei sindaci, composto da Michele Ciliberti (presidente), Micheleantonio Martella, Michele Ceglia e i supplenti Matteo Vescera e Sergio Bruno, contribuirà alla gestione delle attività associative. Inoltre, Antonia Santoro è stata nominata segretario economo della sezione.

Con la nascita della Sezione Vieste-Gargano dell’ANPS, si apre una nuova fase di progetti e attività dedicate alla promozione dei valori fondanti della Polizia di Stato, nonché alla valorizzazione della sua memoria storica. Il presidente Taronna ha augurato un proficuo lavoro a tutti i componenti della sezione, ribadendo la volontà di creare un’associazione attiva, partecipata e sempre più coinvolta nelle iniziative future. La nascita di questa nuova sezione rappresenta un segno tangibile dell’impegno della Polizia di Stato nel mantenere un legame stretto con la comunità e nel promuovere la legalità in tutto il territorio del Gargano e oltre.

Lo riporta l’Immediato.net