San Giovanni Rotondo, aperte iscrizioni per corso pratico per aspiranti agenti di Polizia locale

Dopo il grande successo che ha riscosso il Corso Teorico di preparazione per Concorsi Pubblici da Agenti di Polizia Locale, sempre in attesa del Concorso che si sta per svolgere a S. Giovanni Rotondo (FG), l‘Associazione Culturale Scuola di Formazione Professionale, nota nel settore della formazione per aver già organizzato oltre 100 edizioni dello stesso Corso nonché 23 Convegni di formazione ed aggiornamento per personale effettivo delle varie Forze di Polizia, in collaborazione con Autoscuole Borraccino e Ritrovato Parcheggi, a grande richiesta, ha aperto le iscrizioni per il Corso di natura esclusivamente pratica e sempre per la preparazione degli aspiranti agenti di Polizia Locale.

In particolare il Corso full-immersion, che si articolerà su tre giornate da domenica 13 a martedì 15 aprile 2025, tratterà: primo giorno effettuazione pratica posti di controllo (comunemente ed erroneamente chiamati posti di blocco), dove verranno simulate infrazioni al codice della strada e quindi contestuale contestazione con redazione verbali.

Inoltre verranno anche accertati alcuni reati alla guida. Nel secondo giorno si effettuerà la rilevazione pratica dei sinistri stradali con redazione verbali di contestazione per violazioni norme codice della strada oltre che tutta la procedura in caso di sinistro come le misurazioni, l’assunzione di testimonianze etc. Il terzo giorno si redigeranno gli atti di polizia giudiziaria per reati accertati sia durante l’effettuazione dei posti di controllo e sia durante la rilevazione di sinistri stradali. Il Corso nei primi due giorni si terrà presso un’area aperta non soggetta a pubblico passaggio (in caso di condizioni meteo avverse si terrà presso il parcheggio privato messo a disposizione dalla società Ritrovato Parcheggi in Viale Padre Pio), mentre l’ultimo giorno in aula presso la sala riunioni messa a disposizione dall’Autoscuola GB Borraccino con sede a San Giovanni Rotondo (FG) in Via Santa Croce n. 27. Docente per il Corso sarà il Dott. Andrea Prassini V.Comandante della Polizia Locale di Santo Stefano di Magra (SP), già Comandante della Polizia Locale di Bonassola (SP) e che ha già relazionato per lo stesso Corso in diverse zone del nostro Paese come Brindisi, Rovigo, Oristano, Savona, Rapallo (GE), Santa Margherita Ligure (GE), Parma, Aulla (MS), Modena, Pescara, Ostuni (BR), Nuoro, Massa, Cagliari, Treviso, Chieti, Rimini, Ventimiglia, Terni, Messina, Catanzaro, Genova, Crotone, Albenga (SV) e nei giorni scorsi proprio a S. Giovanni Rotondo (FG) per il Corso teorico. Al termine verranno rilasciati tutti gli atti di polizia giudiziaria utili per le indagini e l’attestato di frequenza.

Per seguire al meglio i corsisti saranno accettate esclusivamente le prime 20 iscrizioni, termine per iscriversi 4 aprile 2025.

Per maggiori informazioni inviare mail a: scuolaformazione.corsi@gmail.com oppure chiamare 328.5467479