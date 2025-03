“È stato un appuntamento importante per avviare una fase d’ascolto con la base, i militanti, i tanti simpatizzanti alla vigilia di un importante appuntamento politico ed elettorale. Gli spunti e le riflessioni del dibattito danno la cifra di un Movimento che ha due punti fermi: promuovere la partecipazione democratica dal basso e stare sempre dalla parte dei cittadini”.

Così Mario Furore, europarlamentare e coordinatore provinciale del Movimento, al termine dell’assemblea chiamata a discutere delle prossime elezioni regionali, presieduta dall’On. Leonardo Donno, coordinatore del Movimento in Puglia.

Nell’incontro, moderato da Micky dè Finis, sono intervenuti i deputati Carla Giuliano e Marco Pellegrini, la senatrice Gisella Naturale e la consigliera regionale Rosa Barone. Significativi, in vista della manifestazione contro il riarmo prevista il prossimo 5 aprile a Roma, i contributi del senatore Mario Turco e dell’onorevole Alfonso Colucci, in collegamento esterno.

Un confronto intenso sui temi, improntato sulle questioni dello sviluppo e della crescita della Capitanata e dei suoi problemi cruciali legati all’ambiente, alle difficoltà delle aree interne soggette al fenomeno dello spopolamento, alle forme preoccupanti di degrado sociale e delle nuove povertà, ma anche alla crisi delle imprese e del lavoro e a tutto ciò che si annida dietro il consumo del suolo e nella mancata rigenerazione urbana.

Per il Movimento di Giuseppe Conte la svolta sta nel promuovere vere azioni di sistema per interpretare il cambiamento: ma per poter incidere davvero su un versante così delicato servono programmi chiari, trasparenti e lungimiranti.

” Il tema delle alleanze per una forza progressista e indipendente come la nostra è nodale- ha detto Leonardo Donno. Ma prima di ogni cosa per noi serve costruire un’idea condivisa che abbia i tratti distintivi di una modernità concreta perché la Capitanata e tutta la Puglia lo meritano.Per questo il nostro è un impegno sul piano programmatico forte e deciso, intransigente nell’arginare sul nascere ogni spinta conservatrice. Siamo pronti a farlo come e più di ieri”.

Numerosi gli interventi di militanti ed amministratori comunali :

Giovanni Quarato, Giovanni Buononato, Francesco Strippoli, Nicola Salvatore, Gaetano Lorusso, Giuseppe Zullo, Stefano SantAngelo, Lucia Lenoci, Matteo Capuano,Antonio Tasso, Gianluca Iaconeta, Walter Frattarolo, Gianluca Totaro, , della vice sindaca di Foggia Lucia Aprile e del sindaco di San Giovanni Rotondo Filippo Barbano.