Lo ha detto il sindaco di Bari, Vito Leccese, in occasione della commemorazione organizzata nel capoluogo pugliese per ricordare Giuseppe Mizzi, vittima innocente di mafia, a 14 anni dal suo omicidio.

Mizzi fu assassinato a 39 anni davanti alla sua abitazione il 16 marzo 2011. Per l’omicidio è stato condannato all’ergastolo il boss barese Antonio Battista, ritenuto affiliato al clan Di Cosola.

“In questi ultimi anni – ha aggiunto Leccese – grazie al lavoro della magistratura, delle forze dell’ordine, delle associazioni, Libera su tutte, e delle parrocchie, è cresciuta la consapevolezza civile, e con essa la voglia di riscatto di una comunità che ispira i propri comportamenti ai valori di legalità e al rispetto delle regole, ma siamo consapevoli di dover continuare a tenere alta la guardia e a coltivare gli anticorpi dell’antimafia sociale e dell’impegno, ciascuno per le proprie responsabilità nell’esercizio del proprio ruolo”.

Leccese ha evidenziato che “ricordare Pino, lo dico a Katia, ai suoi figli, ai suoi amici, significa ricordare un uomo che aveva voglia di vivere e di gioire delle cose belle della vita ed è in nome di quella passione e di quell’entusiasmo che dobbiamo continuare a lavorare per rafforzare il senso di comunità che ci rende più forti e capaci di costruire una città migliore per tutti”. All’evento, accanto ai familiari di Giuseppe Mizzi, hanno partecipato anche l’assessora regionale alla Legalità e Antimafia sociale Viviana Matrangola, il prefetto Francesco Russo, il questore Massimo Gambino, l’assessore comunale alla Legalità e Antimafia sociale Nicola Grasso e il referente regionale dell’associazione Libera, don Angelo Cassano.

