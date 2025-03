Il caso dell’omicidio di Sofia Stefani, la giovane ex vigilessa uccisa il 16 maggio 2024 con un colpo di pistola esploso dall’arma in dotazione al suo collega Giampiero Gualandi, ha preso una piega ancora più inquietante nel corso del processo in corso a carico dell’ex comandante della polizia locale di Anzola Emilia, in provincia di Bologna.

Un aspetto particolare è emerso durante l’udienza del processo, quando è stato rivelato che, nel maggio 2023, Gualandi e Stefani avrebbero firmato un “contratto di sottomissione sessuale”, un documento che, secondo le accuse, aveva caratteristiche che riflettevano una relazione malsana e fortemente sbilanciata tra i due.

La procuratrice aggiunta di Bologna, Lucia Russo, e l’avvocato Andrea Speranzoni, difensore di parte civile per la famiglia Stefani, hanno sollevato questo tema durante il dibattimento, mettendo in luce l’elemento psicologico che avrebbe influenzato la dinamica tra i due, culminando nel tragico epilogo che ha portato alla morte della giovane donna. Il contratto, firmato dai due nel maggio 2023, si riferiva a un gioco erotico, ma le parole contenute in esso, in particolare quelle con cui Gualandi si autodefiniva come “padrone” della “schiava”, hanno sollevato non poche perplessità, visto il contesto lavorativo in cui i due operavano.

Secondo quanto riportato durante l’udienza, il contratto in questione sarebbe stato ispirato dal celebre libro Cinquanta sfumature di grigio, un successo editoriale che, nel 2011, aveva suscitato discussioni in tutto il mondo riguardo alle dinamiche di potere nelle relazioni sessuali. L’avvocato di Gualandi, Claudio Benenati, ha cercato di minimizzare la portata del documento, sostenendo che si trattasse di un semplice gioco senza valore legale, incapace di condizionare i comportamenti dei due protagonisti nella vita reale. “Ci sono siti da cui si possono scaricare contratti di questo tipo. Era un gioco, non ha nessuna validità giuridica e non ha avuto alcuna influenza sui comportamenti dei coinvolti”, ha spiegato Benenati, ribadendo che gli adulti hanno il diritto di vivere la propria vita sessuale come meglio credono, senza che questo venga giudicato da altri.

Tuttavia, la difesa di Gualandi non ha convinto la parte civile, rappresentata dall’avvocato Andrea Speranzoni, che ha sottolineato come la relazione tra i due fosse fortemente sbilanciata, non solo per la disparità di potere tra un comandante e una vigilessa, ma anche per le difficoltà personali di Sofia Stefani, che, secondo quanto emerso in aula, si trovava in una situazione di vulnerabilità psicologica. “Il contratto si colloca nel contesto lavorativo di Sofia Stefani”, ha affermato Speranzoni, facendo riferimento alla dinamica di potere presente all’interno del comando di polizia, dove la giovane donna era in una posizione subordinata rispetto a Gualandi.

Nel corso del dibattimento, è emerso che la relazione tra i due non era solo sessuale, ma anche emotiva, e che, nel periodo che precedette l’omicidio, Gualandi avrebbe avuto comportamenti decisamente ambigui e manipolatori.

L’imputato, che ha sempre sostenuto l’ipotesi dell’incidente – affermando che il colpo di pistola fosse stato esploso accidentalmente durante una colluttazione – non è riuscito a fornire una spiegazione plausibile per quanto accaduto. “Sull’arma non sono state trovate tracce biologiche né dattiloscopiche di Stefani, ma solo dell’imputato”, ha dichiarato la procuratrice Lucia Russo, che ha utilizzato questa evidenza per smentire la versione dei fatti fornita da Gualandi.

Inoltre, secondo la pm Russo, l’imputato sarebbe stato prigioniero di un “castello di menzogne” costruito da lui stesso.

Nei giorni che hanno preceduto l’omicidio, Gualandi avrebbe cercato di nascondere la realtà dei fatti, inventando storie e cercando di giustificare il suo comportamento. Non solo aveva mentito alla moglie, che aveva scoperto la relazione, ma, nel contempo, inviava messaggi a Stefani in cui sembrava confermare la sua affezione, mentre con la consorte sosteneva di essere perseguitato dalla giovane collega. “In questa fase, Gualandi ha dimostrato un comportamento di assoluta doppiezza”, ha aggiunto la procuratrice, mettendo in luce la manipolazione emotiva che caratterizzava il suo rapporto con Stefani.

L’aspetto più inquietante della vicenda è stato il modo in cui Gualandi ha cercato di controllare la giovane collega, facendo leva sulla sua fragilità psicologica. Nonostante la relazione fosse finita brevemente alla fine di aprile 2024, dopo che la moglie di Gualandi aveva scoperto la verità, l’uomo ha cercato di riprendere il contatto con Stefani, dando l’impressione di una “riconciliazione” affettiva. In realtà, come ha ricostruito la pm, Gualandi stava tentando di nascondere la verità sia alla moglie che agli altri, alimentando un clima di menzogne e manipolazione che ha contribuito alla tragedia.

Il processo prosegue con l’esame di ulteriori prove tecniche e testimonianze, mentre la difesa di Gualandi continua a cercare di discolpare il proprio assistito, affermando che l’omicidio sia stato frutto di un incidente. Tuttavia, la famiglia di Sofia Stefani, rappresentata dall’avvocato Speranzoni, continua a chiedere giustizia per la giovane donna, convinta che il tragico epilogo non sia stato un errore, ma una conseguenza diretta di una relazione malsana e manipolatoria che ha avuto terribili ripercussioni sulla vita della vittima.

Il processo a carico di Giampiero Gualandi si preannuncia come uno dei più complessi e discussi degli ultimi anni, non solo per la brutalità dell’omicidio, ma anche per le implicazioni morali e psicologiche che hanno caratterizzato la relazione tra l’imputato e la vittima. La corte è chiamata a fare chiarezza su questi aspetti, tenendo conto di tutte le prove raccolte e delle testimonianze che emergeranno nel corso delle prossime udienze.

