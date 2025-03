Carlentini (Siracusa) – Un terribile incidente stradale ha sconvolto oggi la provincia di Siracusa. Intorno alle 14, lungo la Statale 194, un pulmino a nove posti che trasportava operai agricoli si è scontrato frontalmente con un camion.

Il bilancio è drammatico: tre operai, tutti originari di Adrano, hanno perso la vita. Altre sette persone sono rimaste ferite, quattro delle quali in gravi condizioni.

Secondo le prime ricostruzioni, il gruppo di lavoratori, tra cui un ragazzo di appena 18 anni, stava rientrando a casa dopo una giornata di lavoro nei campi di agrumi a Francofonte.

L’incidente è avvenuto in contrada Cannellazza, per cause ancora in fase di accertamento.

Il conducente del camion ha riportato diverse fratture, mentre l’autista del pulmino sarebbe uscito incredibilmente illeso dall’impatto.

Sul luogo del disastro sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine, che stanno effettuando i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro.

La strada è stata chiusa temporaneamente per permettere le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi coinvolti.

Le autorità non escludono alcuna ipotesi, tra cui una possibile distrazione o un malore improvviso al volante.

L’incidente riaccende il dibattito sulla sicurezza della Statale 194, spesso teatro di tragici eventi.

La comunità locale è sotto shock e si stringe attorno alle famiglie delle vittime, mentre le indagini proseguono per fare piena luce sulla tragedia.

