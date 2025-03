Un ambiente sicuro per i minori: al Tribunale di Foggia l’Aula di Ascolto Protetta (foto - video) MAIZZI

Il 17 marzo 2025, presso il Tribunale di Foggia, è stata ufficialmente inaugurata l’Aula di Ascolto Protetta per Minori, una nuova struttura dedicata alla tutela e al supporto psicologico dei minori coinvolti in procedimenti legali. Questa aula rappresenta un ambiente sicuro e protetto, pensato per consentire ai minori di raccontare la loro versione dei fatti senza subire traumi o sentirsi minacciati dall’ambiente giudiziario.

Il progetto è stato realizzato grazie alla collaborazione tra la ASP Maria Cristina di Savoia di Foggia, ex Orfanotrofio Provinciale di Foggia, e numerosi professionisti determinati a migliorare le condizioni di ascolto dei più giovani. L’iniziativa è stata portata avanti con impegno e dedizione, sotto la guida del Commissario Straordinario della ASP, che ha coordinato i lavori per l’ultimazione della struttura.

Questa aula di ascolto rappresenta un importante passo nel garantire maggiore attenzione e delicatezza nei confronti dei minori, offrendo loro uno spazio sicuro in cui esprimersi durante i procedimenti legali. Un progetto che mira a diventare un punto di riferimento per la tutela dei minori, con l’obiettivo di ridurre il più possibile il trauma derivante dall’esperienza del processo.

La cerimonia di inaugurazione, che si è svolta alle ore 12:00, ha visto la partecipazione di autorità locali e di tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile la realizzazione di questa importante struttura. Il Tribunale di Foggia ha così dotato la propria sede di uno strumento fondamentale per garantire il benessere dei minori e per favorire un ascolto più sensibile e protetto, in un ambiente che rispetti la loro fragilità emotiva e psicologica.

Con questa inaugurazione, Foggia compie un passo significativo verso una maggiore attenzione alle necessità dei minori coinvolti in situazioni vulnerabili, offrendo loro un contesto protetto in cui essere ascoltati e compresi. Un’iniziativa che conferma l’impegno della comunità a garantire la sicurezza e il benessere dei più giovani, creando le basi per una giustizia più equa e sensibile.

