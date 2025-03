FOGGIA – Tragedia nel carcere di Foggia: un detenuto si è tolto la vita impiccandosi nel bagno della sua cella. Un uomo di 45 anni, originario di Vieste, arrestato la scorsa domenica con l’accusa di maltrattamenti in famiglia, è stato trovato privo di vita oggi pomeriggio.

Lo riferisce Federico Pilagatti, segretario nazionale del Sappe, il sindacato autonomo della polizia penitenziaria.

Il 45enne «era in un camerone del reparto infermeria insieme ad altri 7 detenuti mentre la stanza poteva contenere non più di 4 persone», ricostruisce il sindacalista evidenziando che «sembrava tranquillo»

A darne notizia è stato il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria (Sappe), che da giorni denuncia la difficile situazione di sovraffollamento nella struttura.

Il sindacato ha espresso amarezza e preoccupazione per l’accaduto, sottolineando come questo episodio rappresenti “una sconfitta per lo Stato”.

“A questo punto — si legge in una nota diffusa dal Sappe — chiediamo a politici, magistrati, garanti e a chiunque creda che le carceri debbano essere un luogo di punizione ma anche di redenzione, di intervenire per ripristinare la legalità e il rispetto della dignità umana.

Quando una persona muore in carcere, è una sconfitta per tutti.

Ci auguriamo che questa volta non si cerchi di scaricare la colpa su chi lavora per garantire la sicurezza e il rispetto delle regole, ma si individuino le responsabilità tra coloro che dovrebbero assicurare condizioni dignitose ai detenuti”.

Il carcere di Foggia, come più volte denunciato dai sindacati, affronta una situazione di forte sovraffollamento e carenza di personale, condizioni che aggravano la gestione quotidiana dei detenuti e mettono a rischio la sicurezza sia dei reclusi che degli agenti.

L’episodio riaccende il dibattito sulle condizioni delle carceri italiane, tra diritti negati e difficoltà strutturali, e rilancia l’appello per interventi concreti a tutela della dignità umana anche dietro le sbarre.

Lo riporta noinotizie.it