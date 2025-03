Casting per il nuovo film di Pio e Amedeo: al via le selezioni per attori e comparse

Manfredonia, 17 marzo 2025 – Grandi opportunità per gli aspiranti attori pugliesi: sono ufficialmente aperti i casting per il nuovo film di Pio e Amedeo, la coppia comica foggiana che ha conquistato il pubblico italiano con il suo stile irriverente e ironico. Il lungometraggio, prodotto dalla casa di produzione OUR FILMS, verrà girato tra Vieste e le zone limitrofe a partire dalla metà di maggio e proseguirà fino a luglio.

Opportunità per attori e comparse locali

La produzione è alla ricerca di volti nuovi e talenti locali per ricoprire diversi ruoli all’interno del film. In particolare, si selezionano:

Attrice castana di età compresa tra i 18 e i 20 anni ;

; Ragazzi e ragazze tra i 18 e i 25 anni , disponibili a lavorare per più giorni consecutivi sul Gargano;

, disponibili a lavorare per più giorni consecutivi sul Gargano; Attori e attrici tra i 65 e gli 80 anni ;

; Un ragazzo di origine romena tra i 18 e i 23 anni ;

; Un ragazzo di origine mediorientale o nordafricana, con esperienza cinematografica, di età compresa tra i 18 e i 24 anni ;

; Un ragazzo con sindrome di Down tra i 30 e i 40 anni ;

; Comparse tra i 18 e gli 80 anni, residenti a Vieste e nelle zone limitrofe.

Modalità di candidatura

Per partecipare alla selezione, gli interessati dovranno inviare una candidatura completa all’indirizzo e-mail fgcasting2025@gmail.com. La mail dovrà contenere:

Dati anagrafici (nome, cognome, età, altezza);

Contatto telefonico;

Tre foto recenti (primo piano, mezzo busto e figura intera);

Un breve video di presentazione;

Specifica del ruolo per cui ci si candida (esempio: Ragazzo 18-25 anni con esperienza).

Le candidature verranno valutate esclusivamente se rispondenti ai criteri indicati. Non saranno accettate domande di residenti in altre province o regioni.

Un’opportunità per il territorio

L’avvio delle riprese di questo nuovo progetto cinematografico rappresenta una grande occasione per il Gargano, non solo in termini di visibilità turistica, ma anche per le opportunità lavorative offerte nel settore dello spettacolo. Pio e Amedeo, orgogliosi delle proprie radici foggiane, hanno spesso scelto la loro terra d’origine come sfondo per le loro produzioni, contribuendo alla valorizzazione del territorio.

Retribuzione prevista per i selezionati

La produzione garantisce un compenso per tutti coloro che verranno scelti e prenderanno parte alle riprese. Il film promette di essere una nuova avventura nel segno della comicità e della tradizione cinematografica italiana, portando sul grande schermo storie e personaggi autentici.

Le selezioni sono già in corso: un’occasione imperdibile per chi sogna di lavorare nel mondo del cinema e di affiancare sul set due tra i comici più amati del panorama italiano. Lo riporta IlSipontino.net.