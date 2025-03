Cerignola e Giuseppe Raffaele non mollano: “Cinque partite, nulla è compromesso”

Il Cerignola continua a credere nella promozione in Serie B, nonostante la recente sconfitta per 2-1 contro il Crotone allo Stadio Scida. La squadra, che prima di questa battuta d’arresto era rimasta imbattuta per quasi cinque mesi, ha visto interrompersi una lunga striscia positiva che includeva anche l’esclusione del Taranto dal campionato di Serie C. Non è bastato il gol del solito Salvemini, e nemmeno la reazione finale, giocata in dieci per l’espulsione di Tascone, per evitare il ko contro i calabresi. Nonostante la sconfitta, la squadra di Giuseppe Raffaele rimane prima in classifica, grazie al turno di riposo osservato dall’Avellino.

Ora però, con una partita in più giocata rispetto agli avversari, il Cerignola non può più essere artefice del proprio destino. Nonostante ciò, il morale resta alto e il tecnico Giuseppe Raffaele è determinato a non mollare. Il Cerignola avrà un turno di riposo il prossimo week-end, ma seguirà con attenzione la sfida tra Avellino e Potenza, mentre già guarda alla gara casalinga del 30 marzo contro il Monopoli, attualmente terzo in classifica.

Lo riporta telesveva.it.