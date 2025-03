Emiliano, Piemontese e Ciliento inaugurano la Nuova Orbitale Area Ovest di Foggia

Foggia, 18 marzo 2025 – Si svolgerà stamani alle ore 10:00 la cerimonia inaugurale della nuova Orbitale Urbana Area Ovest di Foggia. All’evento prenderanno parte il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, il vicepresidente Raffaele Piemontese e l’assessore ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile Debora Ciliento. Presenti anche la sindaca di Foggia, Maria Aida Episcopo, e gli assessori comunali all’Urbanistica e Lavori pubblici, Giuseppe Galasso, e al Patrimonio e Impiantistica, Davide Emanuele.

La nuova infrastruttura, inaugurata presso la rotatoria su via Napoli, rappresenta un importante passo avanti per la mobilità della città. Si tratta del primo lotto funzionale dell’Orbitale Urbana, che si estende per 6,7 km ed è stato finanziato con la Delibera CIPE n. 62 del 3 agosto 2011 per un importo di 30 milioni di euro.

L’opera mira a migliorare la viabilità cittadina, riducendo il traffico urbano e garantendo un collegamento più efficiente tra le diverse aree di Foggia. L’inaugurazione segna l’inizio di una nuova fase per la mobilità locale, con la prospettiva di ulteriori sviluppi infrastrutturali nei prossimi anni.