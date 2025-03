Foggia, Mario Lanza torna in carcere per il tentato omicidio di Antonio Fratianni

Mario Lanza, 68 anni, foggiano, è tornato in carcere dopo meno di un mese trascorso agli arresti domiciliari, revocati per violazione degli obblighi imposti. Lanza era stato condannato in primo grado a 7 anni di reclusione per aver preso parte al tentato omicidio del costruttore Antonio Fratianni, sventato dalla squadra mobile il 26 giugno 2022. La terza sezione della Corte d’Appello di Bari aveva concesso i domiciliari all’anziano il 21 febbraio 2024, ma questi sono stati revocati dopo che, durante un controllo da parte dei carabinieri, Lanza è stato trovato con un parente non autorizzato a incontrarlo. Di conseguenza, è stato trasferito nel carcere di Foggia.

Lanza era stato arrestato il 22 luglio 2022, quando la DDA aveva disposto il fermo di 6 foggiani, tra cui il capo clan Emiliano Francavilla, per tentato omicidio aggravato dalla mafiosità. Il clan Francavilla/Sinesi aveva pianificato di uccidere Fratianni come ritorsione per un’aggressione a Antonello Francavilla e al figlio, che si erano rifiutati di restituire una somma ricevuta dal clan. Secondo l’accusa, il 22 giugno 2022, Fratianni sarebbe stato assassinato all’uscita dal casello autostradale di Foggia, ma il piano fu scoperto dalla squadra mobile grazie a intercettazioni.

In primo grado, il Tribunale di Foggia ha condannato 5 dei 6 imputati, infliggendo 12 anni a Emiliano Francavilla e 7 anni a Mario Lanza. Il processo d’appello è iniziato il 21 febbraio 2024 a Bari, con i difensori dei condannati che hanno rinunciato a chiedere l’assoluzione, puntando a riduzioni di pena. Durante quella udienza, la corte ha concesso i domiciliari a Lanza, tenendo conto della lunga detenzione precedente (2 anni e 7 mesi) e dello stato di salute dell’imputato. Tuttavia, la sua violazione delle regole ha portato al suo ritorno in carcere.

Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it.