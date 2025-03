“Non so quando arriverà quel giorno, ma voglio che la mia famiglia sappia che ho avuto una vita perfetta grazie a loro.” Con queste parole inizia la lettera d’addio di Denise Sciortino, la giovane palermitana di 23 anni scomparsa nei giorni scorsi a causa di un male incurabile. Nel suo ultimo messaggio, scritto prima della morte, Denise ha voluto lasciare un segno d’amore e gratitudine a chi le è stato vicino.

“Sono stata felice per 23 anni, durante la malattia e anche adesso, nel momento più critico di tutti”, scrive la giovane, conosciuta dagli amici come “Deny”. “Sono grata alla vita per tutto l’amore che ho ricevuto. Non importa quando me ne andrò, mi sento felice, completa, e vorrei che le persone che amo mi ricordassero così.”

Nelle sue parole si legge la preoccupazione per il dolore dei suoi cari: “Purtroppo non posso impedire che soffrano, e questo mi fa male. Ma la sofferenza non può e non deve prendere il sopravvento. Non voglio che la gente pianga per me, perché io sono felice, felice se le persone che amo lo sono.”

Sui social, il dolore per la sua scomparsa è stato espresso da tanti amici e conoscenti. Tra i tanti messaggi, il distretto palermitano della onlus Teniamoci per mano ha voluto ricordarla con queste parole: “Ciao, Denise. È stato un vero privilegio far parte della tua vita. Continua a brillare.”

