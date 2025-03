Il cantautore toscano Lucio Corsi, recentemente salito alla ribalta per il suo secondo posto al Festival di Sanremo 2025 con il brano “Volevo essere un duro”, è al centro di una polemica riguardante una sua canzone del 2015, “Altalena Boy”. Il brano, contenuto nell’album “Altalena Boy / Vetulonia Dakar”, è stato criticato per l’uso del termine “zingaro” e per la perpetuazione di stereotipi negativi sulla comunità rom.

In “Altalena Boy”, Corsi racconta la sparizione di un bambino attraverso una narrazione surreale, menzionando diverse ipotesi fantasiose, tra cui l’intervento di extraterrestri e alberi. Tuttavia, è il verso “C’è chi dice l’hanno preso gli zingari e l’han portato in un campo fuori Roma” ad aver suscitato indignazione. Il marionettista rom Rašid Nikolić ha espresso pubblicamente la sua preoccupazione riguardo a questo passaggio, sottolineando come l’uso del termine “zingaro” sia offensivo e come la diffusione dello stereotipo secondo cui i rom ruberebbero i bambini sia infondata e pericolosa. Nikolić ha dichiarato: “Riteniamo estremamente grave l’utilizzo del termine ‘Zingaro’ che è un insulto, un dispregiativo che significa ‘schiavo'”. Ha inoltre aggiunto che la perpetuazione di tali stereotipi ha avuto e continua ad avere conseguenze discriminatorie e violente sulla comunità rom.

La polemica è emersa in seguito alla riscoperta del repertorio passato di Corsi dopo il successo sanremese. “Altalena Boy”, pubblicata originariamente nel 2015, era passata inosservata al grande pubblico fino a poco tempo fa. La recente attenzione ha portato alla luce il contenuto della canzone, scatenando il dibattito attuale.

Alcuni osservatori hanno evidenziato che, nel contesto della canzone, il riferimento agli “zingari” è inserito in una serie di immagini surreali e fiabesche, che includono anche alberi e extraterrestri come possibili responsabili della sparizione del bambino. Tuttavia, la comunità rom sottolinea che, nonostante l’intento artistico, l’uso di termini e stereotipi negativi contribuisce a rafforzare pregiudizi dannosi.

Finora, Lucio Corsi non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito alla questione. La vicenda solleva interrogativi più ampi sul ruolo dell’arte e della musica nella perpetuazione o nella decostruzione degli stereotipi culturali. Mentre alcuni sostengono la libertà artistica e l’uso di metafore per esprimere concetti complessi, altri ritengono che gli artisti abbiano la responsabilità di evitare linguaggi e immagini che possano alimentare discriminazioni.

La discussione attorno ad “Altalena Boy” evidenzia la necessità di un dialogo più approfondito tra artisti e comunità rappresentate nelle opere, al fine di promuovere una maggiore comprensione e rispetto reciproco. Resta da vedere se Corsi apporterà modifiche al testo della canzone o se deciderà di ritirarla dal suo repertorio, come richiesto da Nikolić e da altri esponenti della comunità rom.

Questa vicenda rappresenta un esempio di come l’arte possa involontariamente perpetuare stereotipi e pregiudizi, sottolineando l’importanza di una riflessione critica sia da parte degli artisti che del pubblico. In un’epoca in cui la sensibilità verso le diverse culture è in crescita, è fondamentale che le espressioni artistiche tengano conto dell’impatto che possono avere su comunità storicamente marginalizzate.

Lo riporta l’Adnkronos.