Manfredonia celebra la Giornata Mondiale dell’Acqua con un evento tra natura e storia

Manfredonia, 23 marzo 2025 – Con il patrocinio gratuito del Comune di Manfredonia, oggi si celebra la Giornata Mondiale dell’Acqua con una serie di appuntamenti volti a sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza delle risorse idriche. L’evento, organizzato da Libera Di Bari, prevede un ricco programma di attività che spaziano dalla scoperta dell’ambiente naturale alla storia delle fonti d’acqua locali.

Un viaggio tra natura e cultura

La giornata si apre alle 8:30 presso la Sede Lago Salso, dove i partecipanti verranno accolti dalla responsabile dell’evento, Libera Di Bari. Seguirà, alle 9:00, una visita guidata condotta dal dott. Michele Ciuffreda del Parco Nazionale del Gargano all’interno della zona umida protetta, un’area di 540 ettari di grande rilevanza naturalistica.

Alle 11:30, i partecipanti si sposteranno nel piazzale antistante la parrocchia Santa Maria Regina di Siponto, dove Aldo Caroleo, ex presidente dell’Archeoclub di Siponto, terrà una conferenza sulle fonti d’acqua dell’antica Siponto. A seguire, una passeggiata di circa 1 km permetterà di esplorare le antiche fonti idriche della zona.

Dopo una pausa pranzo al sacco alle 13:30 a Siponto, il programma riprenderà alle 15:00 con una visita al vecchio impianto A.Q.P. di sollevamento acqua di Manfredonia, situato all’incrocio tra la strada provinciale 58 e via Scaloria. Qui, Enrico Santoliquido, considerato una memoria storica del luogo, condividerà le sue esperienze legate all’impianto.

Proiezioni e riflessioni sul valore dell’acqua

Alle 16:00, l’evento si sposterà presso la sede degli Uffici Casa dei Diritti (Siponto, viale dei Pini n.5), dove il prof. Giovanni Simone, presidente dell’A.P.S. Centro Cultura del Mare e coordinatore del progetto per il Museo del Mare di Manfredonia, terrà una relazione sulle fonti d’acqua della città, arricchita da proiezioni video.

La giornata si concluderà alle 18:00 con i saluti e i ringraziamenti finali.

Partecipazione e iscrizioni

L’evento è aperto a tutti, ma i non soci CAI che desiderano partecipare dovranno inviare un messaggio WhatsApp a Libera Di Bari (direttore d’escursione) al numero 3460227948, indicando nome, cognome e data di nascita. È inoltre richiesto il versamento di una quota assicurativa di 10 euro entro le ore 22:00 del 21 marzo.

Per affrontare al meglio la giornata, si consiglia un abbigliamento a strati, adeguato alle condizioni meteo, oltre a acqua e cibo al sacco.

Questa iniziativa rappresenta un’importante occasione per riflettere sull’uso e la tutela dell’acqua, risorsa preziosa per l’ambiente e per la comunità.