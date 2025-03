Manfredonia: liquidato il primo Sal del progetto riqualificazione immobile "Ex Fabbriche San Francesco"

Ex Fabbriche San Francesco Manfredonia - Fonte Immagine: Manfredonianews.it

Manfredonia // Notizie in piazza //

Manfredonia // Notizie in piazza //

Il Comune di Manfredonia ha recentemente liquidato il primo stato di avanzamento lavori (SAL) per il progetto di riqualificazione dell’immobile “Ex Fabbriche San Francesco”, un intervento finanziato dal POR Puglia FESR-FSE 2014/2020, nell’ambito dell’Asse XII dedicato allo sviluppo urbano sostenibile.

Il progetto, che ha ricevuto un finanziamento regionale di 300.000 euro, è stato avviato con l’obiettivo di riqualificare l’ex complesso industriale per restituirlo alla cittadinanza in una nuova veste, più moderna e funzionale. La proposta progettuale, presentata dal Comune di Manfredonia in qualità di capofila insieme al Comune di Zapponeta, è stata approvata nel 2019, con l’ammissione a finanziamento da parte della Regione Puglia.

Il primo stato di avanzamento lavori riguarda la fase di esecuzione dei lavori, che sono stati affidati alla Milkori’ Group S.R.L., risultata vincitrice della gara d’appalto. L’importo dell’aggiudicazione è stato di 138.000 euro, al quale si aggiungono gli oneri per la sicurezza e l’IVA, per un totale complessivo di circa 142.979 euro per la parte relativa alle opere. Il progetto, nel suo complesso, comprende anche arredi, attrezzature, e altre spese amministrative e tecniche, con una quota di 149.336 euro a disposizione dell’Amministrazione.

Il progetto è stato affidato alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza alla Studio KR e Associati S.R.L., per un importo di circa 25.600 euro, con l’obiettivo di monitorare e garantire la corretta esecuzione dei lavori in sicurezza. L’avanzamento dei lavori segna un passo importante verso la riqualificazione di una delle aree storiche della città di Manfredonia, con un significativo impatto sulla vivibilità urbana e sull’estetica dell’area.

Il termine lavori è previsto per i prossimi mesi, con l’auspicio che l’immobile riqualificato possa diventare un punto di riferimento per la comunità locale e un esempio di sviluppo sostenibile nell’ambito delle politiche di recupero del patrimonio urbano.

A cura di Michele Solatia.