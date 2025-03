Neonata trasportata dal Marocco in una busta della spesa per essere venduta in Italia

Una neonata è stata portata illegalmente in Italia dal Marocco, nascosta in una busta della spesa, per essere venduta. Il viaggio, estremamente rischioso, le aveva causato problemi di salute, rendendo necessario il ricovero in ospedale. La vicenda è stata ricostruita dalla polizia di Torino, che su disposizione della procura ha fermato una coppia di coniugi marocchini e arrestato altri due connazionali.

Fermata una coppia per traffico di minori

Secondo le indagini, i coniugi fermati sono gravemente indiziati di aver introdotto la neonata in Italia in modo clandestino, mettendo in pericolo la sua vita. La piccola era stata ceduta dalla madre biologica alla donna della coppia con l’intento di venderla a una terza famiglia.

Arrestati due complici, la bambina è al sicuro

Oltre alla coppia, sono stati arrestati due cittadini marocchini per favoreggiamento personale: ospitavano temporaneamente la bambina nella loro abitazione. La neonata ora è al sicuro e in buone condizioni di salute. Le autorità stanno proseguendo le indagini per chiarire i dettagli di questo caso scioccante di traffico di minori.

Lo riporta FanPage.it.