Morte di Gene Hackman e Betsy Arakawa: la moglie non sarebbe morta l'11 febbraio

Emerge un aggiornamento sulle circostanze del decesso di Betsy Arakawa, moglie di Gene Hackman. Inizialmente si riteneva che la donna fosse scomparsa l’11 febbraio, ma le nuove indagini hanno stabilito che la sua morte sarebbe avvenuta il giorno successivo, il 12 febbraio. Confermate, invece, le cause dei decessi.

Le indagini sulla morte della coppia

Gene Hackman, 95 anni, e Betsy Arakawa, 65, sono stati trovati privi di vita il 27 febbraio nella loro abitazione di Santa Fe. Gli accertamenti hanno rivelato che l’attore è morto il 18 febbraio a causa di una malattia cardiaca aggravata dall’Alzheimer. Arakawa, invece, è deceduta una settimana prima, il 12 febbraio, per una sindrome polmonare da hantavirus, infezione trasmessa dagli escrementi dei roditori.

L’errore sulla data del decesso di Betsy Arakawa

In un primo momento si era ipotizzato che Arakawa fosse deceduta l’11 febbraio, data in cui aveva smesso di rispondere ai messaggi e non era più apparsa in pubblico. Tuttavia, le analisi del suo telefono hanno dimostrato che il 12 febbraio era ancora in vita: in quella giornata aveva effettuato diverse chiamate al servizio di consulenza medica Cloudberry Health e prenotato un appuntamento con una clinica privata per problemi respiratori. Non si era però presentata alla visita, confermando così il decesso in quella stessa giornata.

Il testamento e l’eredità contesa

Tra le notizie più discusse vi è la questione dell’eredità. Secondo il Daily Mail, Gene Hackman aveva destinato l’intero patrimonio, stimato in 80 milioni di dollari, alla moglie Betsy Arakawa. Anche TMZ conferma che i tre figli avuti dall’ex moglie Faye Maltese – Christopher (65 anni), Elizabeth (62) e Leslie (58) – non compaiono tra gli eredi nel testamento. L’attore aveva nominato Arakawa unica beneficiaria già nel 1995, con un’ultima revisione del documento nel 2005.

Le disposizioni testamentarie di Arakawa prevedevano che, in caso di decesso entro 90 giorni l’uno dall’altro, il patrimonio venisse trasferito a un fondo fiduciario e devoluto successivamente in beneficenza, dopo aver saldato eventuali debiti medici in sospeso.

