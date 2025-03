A partire dal 7 aprile, Samsung rilascerà l’aggiornamento One UI 7 (Android 15), partendo dai dispositivi di punta come la serie S24, Z Fold6 e Z Flip6, per poi espandersi progressivamente nelle settimane successive su altri modelli Galaxy, inclusi la serie S24, S24 FE, la serie S23, S23 FE, Z Fold5, Z Flip5, la serie Tab S10 e la Tab S9. Da notare che One UI 7 è già disponibile per la serie S25.

Samsung sottolinea che One UI 7 offre una maggiore personalizzazione e una interfaccia progettata per l’IA, che migliora l’interazione con l’utente. Tra le novità principali:

Home screen semplificata , con widget One UI ridisegnati e la Now Bar , che fornirà aggiornamenti in tempo reale direttamente sulla schermata di blocco. Per esempio, si potranno vedere le notifiche dinamiche dei progressi di una corsa o della musica in riproduzione senza sbloccare il dispositivo.

, con e la , che fornirà aggiornamenti in tempo reale direttamente sulla schermata di blocco. Per esempio, si potranno vedere le notifiche dinamiche dei progressi di una corsa o della musica in riproduzione senza sbloccare il dispositivo. AI Select , che offrirà raccomandazioni contestuali . Ad esempio, si potrà scorrere il pannello Edge e cliccare sull’icona AI Select mentre si guarda un video per salvarlo come GIF.

, che offrirà . Ad esempio, si potrà scorrere il pannello Edge e cliccare sull’icona AI Select mentre si guarda un video per salvarlo come GIF. Writing Assist , che consentirà di riassumere o formattare automaticamente i testi selezionati.

, che consentirà di riassumere o formattare automaticamente i testi selezionati. Draw Assist , per creare contenuti combinando testi, immagini e schizzi in un unico input.

, per creare contenuti combinando testi, immagini e schizzi in un unico input. Audio Eraser, che permetterà di isolare specifici suoni e rimuovere rumori indesiderati nei video.

Inoltre, l’interazione con l’IA attraverso il linguaggio naturale sarà disponibile anche nelle impostazioni, dove sarà possibile dire o scrivere frasi come “I miei occhi sono stanchi” per ottenere opzioni come l’Eye Comfort Shield.

Lo riporta dday.it.