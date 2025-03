Pietro Genuardi e il suo ultimo desiderio: un funerale senza tristezza

Il 18 marzo alle 14:30 si terranno i funerali di Pietro Genuardi, celebre attore di CentoVetrine e Il Paradiso delle Signore, scomparso il 14 marzo a causa di un aggressivo tumore del sangue. La cerimonia si svolgerà nella Basilica di Santa Maria in Montesanto, nota come Chiesa degli Artisti, a Roma. Con un messaggio diffuso su Instagram, la famiglia ha invitato amici e colleghi a partecipare, rispettando l’ultimo desiderio dell’attore: un addio privo di tristezza, con un sorriso sulle labbra.

L’ultimo desiderio di Pietro Genuardi

Genuardi aveva espresso chiaramente il desiderio che il suo funerale non fosse un momento di dolore, ma un’occasione per ricordarlo con serenità. “A tutti gli amici che vorranno dare il loro saluto a Pietro, ci vediamo martedì 18 marzo, alle ore 14:30. Portate i vostri sorrisi più luminosi”, ha scritto la famiglia in una story su Instagram, chiedendo di rispettare la volontà dell’attore di non circondarsi di tristezza, né per sé né per i suoi cari.

La battaglia contro la malattia e il messaggio di speranza

Durante il lungo percorso di cure, Pietro Genuardi ha sempre affrontato la malattia con forza e ottimismo. Dopo aver annunciato il ritiro dalle riprese de Il Paradiso delle Signore, aveva aggiornato i suoi fan con un messaggio natalizio, dichiarando che dopo il secondo ciclo di terapie, la remissione sembrava completa. Tuttavia, un terzo ciclo di chemioterapia si è rivelato necessario. “Se tutto andrà bene dal punto di vista medico, sarà la fede e un pizzico di fortuna a evitare che la malattia si ripresenti. Ma io non mollo e sono ottimista”, aveva scritto, dimostrando fino all’ultimo il suo spirito combattivo.

Un ringraziamento al pubblico

Nonostante la sofferenza, Genuardi non ha mai smesso di rivolgere un pensiero ai suoi fan. “La vostra vicinanza mi riempie il cuore e mi aiuta ad avere il giusto atteggiamento per superare tutto”, aveva scritto, grato per il supporto ricevuto. Ora, nel rispetto del suo ultimo desiderio, chi lo ha amato è chiamato a ricordarlo con affetto e con il sorriso che lui stesso avrebbe voluto vedere.

