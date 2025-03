Il Comune di Manfredonia ha compiuto un ulteriore passo nella selezione pubblica, mediante interpello interno, per l’assunzione di un dirigente tecnico con contratto a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 110, comma 1, del D. Lgs. 267/2000. Con la determinazione n. 479 del 17 marzo 2025, il dirigente del Settore I – Risorse Umane Sviluppo Economico, Tommaso Gioieni, ha ammesso il candidato partecipante e nominato la commissione giudicatrice.

Iter della selezione

Il processo di selezione è stato avviato in seguito alla deliberazione di Giunta comunale n. 62 del 9 dicembre 2024, che prevedeva l’assunzione per tre anni di un dirigente tecnico a tempo determinato. La procedura, riservata ai dipendenti comunali inquadrati nell’area dei funzionari con almeno cinque anni di servizio, è stata avviata con la determinazione n. 80 del 20 gennaio 2025. Alla scadenza del bando, fissata per il 27 gennaio 2025, è stata ricevuta una sola candidatura.

La Commissione giudicatrice

A seguito della verifica della conformità della domanda e della sussistenza dei requisiti richiesti, è stata formalmente nominata la commissione giudicatrice, così composta:

Presidente: dott. Matteo Ognissanti

Componenti: dott.ssa Maria Sipontina Ciuffreda, ing. Lucio Barbaro

Segretario: dott. Leonardo Ciuffreda

L’incarico di presiedere la commissione, inizialmente attribuito al Segretario generale, è stato affidato al dott. Matteo Ognissanti, dirigente del III Settore, in seguito alla dichiarata astensione del Segretario generale per un potenziale conflitto d’interessi.

Modalità della selezione

La valutazione dei candidati si baserà sull’analisi del curriculum vitae e su un colloquio con la commissione, incentrato su competenze tecniche, esperienza professionale, capacità gestionali e visione del ruolo dirigenziale. La commissione esprimerà un giudizio di idoneità senza formazione di una graduatoria di merito. Il candidato ritenuto idoneo sarà successivamente sottoposto a un colloquio con il Sindaco, che procederà alla scelta finale.

Prossimi passi

Il provvedimento è stato pubblicato nella sezione “Bandi di concorso” del sito istituzionale del Comune di Manfredonia. L’eventuale assunzione del dirigente tecnico avverrà solo previa autorizzazione della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali (COSFEL). La spesa per il conferimento dell’incarico sarà definita con un successivo atto amministrativo.

