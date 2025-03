Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.2 ha colpito la provincia di Potenza alle ore 10:01, con epicentro a Vaglio Basilicata, a una profondità di 14,3 chilometri. Il sisma è stato avvertito distintamente in diverse aree della Basilicata, compresi i centri di Potenza e Matera, spingendo molte persone a riversarsi in strada per la paura.

Evacuate scuole e uffici, stop ai treni

Dopo la scossa, gli studenti delle scuole di Potenza sono stati fatti evacuare, mentre numerosi dipendenti di uffici pubblici e privati hanno lasciato i luoghi di lavoro per precauzione. Il sindaco di Potenza, Vincenzo Telesca, ha disposto la sospensione delle attività didattiche in tutte le scuole della città.

Sul fronte dei trasporti, la circolazione ferroviaria è stata temporaneamente interrotta tra Tito e Potenza, nell’area dove il sisma è stato maggiormente percepito. La Regione Basilicata ha comunicato che treni Intercity e regionali potrebbero subire ritardi, cancellazioni o limitazioni di percorso.

Monitoraggio della Protezione Civile: nessun danno segnalato

La Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile si è immediatamente attivata, rimanendo in contatto con le strutture locali per monitorare l’evolversi della situazione. Al momento, non si segnalano danni a edifici né feriti, ma sono in corso verifiche da parte dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile regionale per escludere eventuali criticità.

Il sindaco Telesca ha assicurato che resta in costante contatto con la Protezione Civile regionale, il responsabile comunale Giuseppe Brindisi, le Forze dell’Ordine e le istituzioni locali per ricevere aggiornamenti e coordinare eventuali interventi. La popolazione è invitata a mantenere la calma e a seguire le indicazioni delle autorità.

Lo riporta RaiNews.it.