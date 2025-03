Una giovane di 17 anni, originaria della Toscana, è deceduta a bordo di un traghetto nel Porto di Napoli durante un viaggio di istruzione. La studentessa, iscritta al quarto anno dell’istituto per geometri Manetti-Porciatti di Grosseto, stava partecipando al “Tour della legalità” quando è stata colta da un malore improvviso nella sua cabina.

I soccorsi e il tragico epilogo

L’allarme è scattato immediatamente e i soccorsi sono stati attivati dalla terraferma. Il personale del 118, giunto a bordo del traghetto, ha tentato manovre di rianimazione, ma la giovane è deceduta durante il trasporto verso l’ospedale. Il traghetto si trovava a circa quaranta miglia al largo di Capri quando è avvenuto il dramma. Dopo il primo intervento della Guardia Costiera e del personale sanitario, la ragazza è stata trasferita al Porto di Sorrento, ma i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Indagini in corso: disposta l’autopsia

La Procura di Torre Annunziata ha aperto un’indagine sulla vicenda, affidata alla Capitaneria di Porto di Napoli. Al momento l’inchiesta è a carico di ignoti e l’autopsia dovrà chiarire le cause della morte, che potrebbe essere stata provocata da un arresto cardiaco. Il corpo della giovane è stato trasferito all’obitorio dell’ospedale di Nocera Inferiore per gli accertamenti.

Il dolore della scuola e della famiglia

La notizia ha sconvolto l’intera comunità scolastica. Il dirigente dell’istituto, Angelo Costarella, ha espresso il cordoglio dell’intera scuola, sottolineando la vicinanza alla famiglia della studentessa. Nel frattempo, la gita è stata annullata e i compagni della ragazza faranno presto ritorno a casa. La famiglia, avvisata nella notte, ha raggiunto immediatamente Castellammare di Stabia per riabbracciare la figlia un’ultima volta.

