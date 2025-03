Tucson Angel, un finale di stagione perfetto: ora la sfida playoff per la Serie C

La Tucson Angel Manfredonia conferma il proprio straordinario stato di forma conquistando la nona vittoria consecutiva nell’ultimo turno di regular season. Il successo contro il Cus Bari suggella un girone di ritorno quasi perfetto, con dieci vittorie su undici incontri, e permette alla squadra di concludere la stagione regolare al secondo posto, a soli due punti dalla capolista Corato. Ora, l’attenzione si sposta sui playoff, dove i sipontini partiranno con il miglior bottino di punti.

UN SUCCESSO NEL SEGNO DEL GRUPPO

Nonostante qualche difficoltà legata alle assenze e alle condizioni fisiche non ottimali di alcuni giocatori, i ragazzi di coach Carbone hanno affrontato il Cus Bari con determinazione e qualità. Solo nove giocatori a referto per la trasferta nel capoluogo pugliese, con Totaro febbricitante (solo nove minuti in campo) e Alvisi lasciato precauzionalmente in panchina a causa di un trauma contusivo.

Il match ha visto la Tucson Angel condurre le operazioni sin dalle prime battute, amministrando il vantaggio con intelligenza. Grande protagonista dell’incontro è stato Mafrolla, autore di una prestazione dominante con 20 punti e 10 rimbalzi. Chiappinelli, sempre più leader della squadra, ha chiuso con 14 punti e un’ottima gestione delle fasi di gioco. Importante anche il contributo di Ciociola (12 punti) e Totaro (10 punti), mentre Vuovolo, Grasso e Ba hanno garantito sostanza e solidità in entrambe le fasi.

UNO SGUARDO AI PLAYOFF

Ora inizia la fase più delicata e avvincente della stagione. Il 22 marzo prenderà il via il girone playoff, a cui accederanno le prime sei squadre classificate, portando con sé i punti conquistati negli scontri diretti della regular season. La Tucson Angel partirà in testa con 14 punti, seguita da Corato (12), Duma Bari e Apricena (10), Trani (8) e Barletta (6). Questo vantaggio iniziale potrebbe rivelarsi determinante per la corsa alla finalissima, che vedrà protagoniste le prime due classificate del girone playoff in una sfida decisiva per la promozione in Serie C.

Le aspettative sono alte e il percorso non sarà semplice, ma la Tucson Angel ha dimostrato di avere carattere, qualità e solidità per puntare in alto. L’entusiasmo è alle stelle tra tifosi e squadra, con la consapevolezza che ogni partita sarà una battaglia da affrontare con il massimo impegno.

IL TABELLINO DEL MATCH

TUCSON ANGEL MANFREDONIA Alvisi n.e., Totaro A. 10, Manfredi, Ba 8, Vuovolo 6, Grasso 7, Ciociola F. 12, Mafrolla 20, Chiappinelli 14. All. Carbone.

CUS BARI Balakhadze, Vernich 2, Ravelli 2, Carnicella N. 8, Carnicella M. 2, Bellantuono 3, De Astis D. 13, Grieco 6, Lorusso 6, Baldassarre 2, De Astis A. 5, Lopane 3. All. Casorelli.

Parziali: 13-19, 32-41, 41-57, 52-77.

La città di Manfredonia è pronta a sostenere i propri beniamini in questa nuova avventura. La strada è tracciata, ora non resta che percorrerla fino in fondo. GO GO GO TUCSON ANGEL MANFREDONIA! 🔥🔥