Addio a Nadia Cassini, icona del cinema sexy italiano

Il mondo del cinema piange la scomparsa di Nadia Cassini, attrice che è stata una delle icone sexy più amate del cinema italiano, in particolare nel filone della commedia sexy all’italiana. L’attrice, il cui vero nome era Gianna Lou Müller, si è spenta all’età di 76 anni dopo aver lottato per lungo tempo con una malattia, di cui non sono stati resi noti i dettagli.

Nadia Cassini è stata anche una delle prime sex symbol delle televisioni private di Silvio Berlusconi, raggiungendo una notevole popolarità sia sul grande schermo che sul piccolo. Originaria degli Stati Uniti, si trasferì in Italia insieme al marito, diventando una figura di riferimento nell’immaginario erotico degli italiani negli anni Settanta e Ottanta. Ha preso parte a numerosi film, che l’hanno consacrata come una delle grandi protagoniste del cinema di quel periodo.

Lo riporta gazzetta.it.