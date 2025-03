La perizia dice che il fumo è nella parte finale dei capelli, in quella centrale e soprattutto vicino al cuoio capelluto, particolare che testimonierebbe un’esposizione prolungata al fumo. A completare il quadro, un portacenere con segni di utilizzo ma senza mozziconi in alcune foto scattate dai carabinieri sul luogo del crimine. Al riguardo, la madre aveva detto: “Mia figlia non avrebbe mai lasciato un portacenere sporco in cucina”. Ora c’è da capire se quei mozziconi siano stati fatti sparire oppure acquisiti prima della foto, o ancora se si trovino tra i reperti conservati, 18 anni dopo il delitto.