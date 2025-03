La Juventus Next Gen e il Foggia si affronteranno nella 33ª giornata del Girone C di Serie C, entrambe desiderose di riscattare le recenti sconfitte subite nel turno precedente. I bianconeri sono reduci da una sconfitta contro il Latina, mentre i satanelli hanno perso in casa contro la Cavese. La Juventus Next Gen mira a rientrare nella zona Playoff, obiettivo che il Foggia vede ora più distante dopo l’ultimo ko.

Data e Orario

La partita si disputerà sabato 22 marzo 2025 alle ore 17:30.

Dove Vederla in TV e Streaming

Canale TV : Sky Sport (canale 255).

: Sky Sport (canale 255). Streaming: Disponibile su NOW e Sky Go.

Probabili Formazioni

Juventus Next Gen (4-4-2):

Portiere : Daffara

: Daffara Difensori : Villa, F. Scaglia, Citi, Gil

: Villa, F. Scaglia, Citi, Gil Centrocampisti : Turco, Macca, Adzic, Pietrelli

: Turco, Macca, Adzic, Pietrelli Attaccanti : Afena-Gyan, Semedo

: Afena-Gyan, Semedo Allenatore: Brambilla

Foggia (4-3-3):

Portiere : De Lucia

: De Lucia Difensori : Silvestro, Salines, Parodi, Felicioli

: Silvestro, Salines, Parodi, Felicioli Centrocampisti : Tascone, Da Riva, Kiyine

: Tascone, Da Riva, Kiyine Attaccanti : Emmausso, Zunno, Touho

: Emmausso, Zunno, Touho Allenatore: Zauri

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, è possibile consultare il sito ufficiale di Calciomercato.com.