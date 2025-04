Il figlio Giulio, nel ricordarlo, sottolinea l'esempio straordinario che il padre ha lasciato: "Non eri solo un papà, eri molto di più. Ci hai sempre dato tutto senza mai chiedere nulla in cambio. La tua forza, la tua umiltà e il tuo amore per la famiglia saranno il nostro faro. Hai sofferto in silenzio, senza mai far pesare il tuo dolore, con la dignità di un uomo d’altri tempi. Ti porteremo sempre nel cuore, con immensa gratitudine e amore. Un abbraccio grande, ci rivedremo".

Manfredonia piange la scomparsa di Pietro Antonio Lupoli, venuto a mancare il 18 marzo, un giorno prima della Festa del Papà.

Un destino che sembra sottolineare il valore e l’eredità di un uomo che ha dedicato la sua vita alla famiglia, al lavoro e ai principi di onestà e sacrificio.

Nato il 26 giugno 1933, Pietro Antonio Lupoli ha trascorso l’intera esistenza con il cuore e le mani impegnati per garantire il meglio ai suoi cinque figli. Bracciante agricolo in pensione, ha conosciuto la fatica dei campi e il peso delle responsabilità, affrontando le difficoltà con una forza silenziosa e dignitosa. Non si è mai tirato indietro davanti agli ostacoli della vita, affrontandoli con coraggio e senza mai far pesare le proprie sofferenze sugli altri.

Uomo riservato ma dal cuore grande, Pietro Antonio non si è mai risparmiato per il bene della sua famiglia. Sempre presente, attento e generoso, ha rappresentato un punto di riferimento solido per chiunque lo conoscesse. Il rispetto e la dedizione erano i valori che lo contraddistinguevano, testimoniati dall’affetto e dalla stima di chi lo ha accompagnato nel suo percorso di vita.

Manfredonia saluta Pietro Antonio Lupoli: un padre esemplare e un uomo di grande umiltà. “Grazie papà!”

La comunità di Manfredonia si stringe attorno alla famiglia Lupoli in questo momento di dolore, rendendo omaggio a un uomo che ha saputo lasciare un’impronta indelebile con il suo esempio di dedizione, onestà e lavoro.

Addio, Pietro Antonio Lupoli. La tua memoria vivrà per sempre nei cuori di chi ti ha amato.