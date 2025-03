Molfetta, sesso a pagamento in un centro massaggi: due arresti e denunce

Le indagini condotte dalla Guardia di Finanza di Molfetta hanno portato alla scoperta di un centro massaggi che celava un’attività di prostituzione. Due uomini sono stati arrestati e altre tre persone, tra cui la compagna di uno degli indagati, sono state denunciate a piede libero per associazione a delinquere finalizzata allo sfruttamento della prostituzione. L’operazione, coordinata dal Comando Provinciale Bari, è nata a seguito di segnalazioni che indicavano un giro di prestazioni sessuali a pagamento all’interno della struttura nel barese.

Le forze dell’ordine hanno spiegato che l’attività, che non presentava alcuna insegna esterna, era organizzata per garantire la massima discrezione. All’interno del centro i finanzieri hanno rinvenuto materassi matrimoniali poggiati a terra, separé per dividere gli spazi e bagni con doccia, elementi che confermavano la natura illecita dei servizi offerti. Durante il blitz, erano presenti un cliente, due giovani ragazze, di cui una straniera, e i due uomini accusati di gestire l’attività.

I riscontri investigativi hanno permesso di scoprire che le prestazioni sessuali venivano pubblicizzate attraverso inserzioni online e gestite tramite contatti telefonici o applicazioni di messaggistica istantanea. I clienti ricevevano un codice per accedere all’appartamento, garantendo così la segretezza delle operazioni. I prezzi variavano dai 70 ai 500 euro, con pagamenti accettati anche tramite POS.

L’appartamento è stato sequestrato insieme a denaro contante e dieci smartphone utilizzati per organizzare gli appuntamenti. Nel corso delle indagini, è stato individuato un secondo immobile a Santeramo in Colle, attrezzato in modo simile e presumibilmente utilizzato per le stesse attività illecite.

Gli investigatori stanno ora cercando di ricostruire i flussi di denaro generati dall’organizzazione, sia attraverso i pagamenti elettronici sia in contanti. L’obiettivo è quantificare l’esatto giro d’affari e recuperare le somme a tassazione, ritenendole il frutto di un’attività illegale.

Le indagini proseguono per accertare eventuali ulteriori responsabilità e identificare compiutamente tutti i clienti coinvolti, oltre a quantificare l’estensione del sistema che, secondo le accuse, sfruttava la prostituzione per alimentare un’organizzazione ben strutturata.